Las Leonas regresaron al país tras hacer historia y conquistar el Mundial de Hockey

“Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros”, aseguró la jugadora.

Además, Granatto contó cómo vive el plantel las horas posteriores a la consagración: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”, reveló la representante de Santa Bárbara.

Más allá de los festejos, la campeona del mundo también aprovechó la oportunidad para destacar la importancia del deporte y reclamar una mayor inversión. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, sostuvo.

Fernando Ferrara destacó el camino hacia el título

Para el cuerpo técnico, la histórica conquista fue el resultado de un proceso de trabajo que se desarrolló durante los últimos dos años. Fernando Ferrara remarcó ese aspecto al analizar el recorrido del seleccionado.

“El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final”, afirmó el entrenador.

Además, explicó cuáles fueron los factores que, según su visión, permitieron que Las Leonas terminaran el Mundial invictas y se quedaran con el título. “Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido”, señaló.

De esta manera, la llegada a Ezeiza marcó el cierre de una celebración que había comenzado en Países Bajos. Luego de superar a las locales en una final que se definió por shoot-outs, Las Leonas regresaron al país con el máximo trofeo y una nueva página dorada en la historia del hockey argentino, al conquistar su tercer campeonato mundial.