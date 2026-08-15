Mundial de hockey: Las Leonas empataron 1-1 en su debut

El empate llegó a los 28 minutos, después de un despeje defectuoso de la defensa argentina. Zimmer recuperó la bocha por el sector derecho y envió un centro que encontró a Emma DeBerdine, quien conectó la jugada y estableció el 1-1.

Después del descanso, el partido se volvió más equilibrado, aunque Estados Unidos consiguió mayor protagonismo durante el tercer cuarto. El conjunto norteamericano fortaleció su bloque defensivo y ejerció una presión constante que complicó la salida y el retroceso de Las Leonas.

Argentina salió decidida a buscar la victoria en el último parcial. En la primera jugada, Majo Granatto ingresó al área y asistió a Trinchinetti, quien definió desde el piso hacia el segundo palo. Cuando parecía que llegaba el segundo gol argentino, Ashley Hoffman apareció para despejar la bocha sobre la línea.

Los últimos minutos tuvieron a Las Leonas buscando el triunfo, aunque sin encontrar la claridad necesaria para generar nuevas ocasiones de peligro. Argentina tuvo más empuje que juego y Estados Unidos consiguió sostener el empate hasta el final.

Con la igualdad, Las Leonas sumaron un punto en su primera presentación del Mundial y ahora deberán enfocarse en su próximo compromiso. El seleccionado argentino volverá a jugar el lunes 17 de agosto, desde las 12:20 horas, frente a Alemania.