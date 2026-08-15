Mundial de hockey: Las Leonas empataron 1-1 en su debut

Argentina igualó 1-1 en su estreno mundialista. Brisa Bruggesser marcó el gol argentino y Emma DeBerdine convirtió para el conjunto estadounidense.
Las Leonas empataron 1-1 ante Estados Unidos en su debut en el Mundial de hockey 2026. Argentina comenzó en ventaja con un gol de Brisa Bruggesser, pero Emma DeBerdine igualó antes del cierre de la primera mitad y el equipo dirigido por Fernando Ferrara no pudo volver a quebrar el arco rival.
El seleccionado argentino buscó desde el comienzo imponer condiciones y encontró espacios por el sector derecho, principalmente a través de la conexión entre Sofía Cairó y Eugenia Trinchinetti. Estados Unidos tuvo la primera oportunidad con un córner corto, pero Cristina Cosentino respondió para mantener el arco argentino en cero.
A los ocho minutos, Las Leonas tuvieron su primera ocasión clara con un remate de revés de Julieta Jankunas que fue despejado por la arquera Kelsey Bing. Poco después llegó la apertura del marcador: Victoria Granatto desbordó por la derecha, dejó rivales en el camino y asistió a Bruggesser, que apareció por el segundo palo y marcó el 1-0 a los 12 minutos.
Estados Unidos reaccionó en el segundo cuarto y comenzó a controlar más la posesión, mientras adelantaba sus líneas para presionar al conjunto argentino. Las Leonas perdieron parte del dominio inicial y debieron retroceder ante el avance del seleccionado norteamericano.
El empate llegó a los 28 minutos, después de un despeje defectuoso de la defensa argentina. Zimmer recuperó la bocha por el sector derecho y envió un centro que encontró a Emma DeBerdine, quien conectó la jugada y estableció el 1-1.
Después del descanso, el partido se volvió más equilibrado, aunque Estados Unidos consiguió mayor protagonismo durante el tercer cuarto. El conjunto norteamericano fortaleció su bloque defensivo y ejerció una presión constante que complicó la salida y el retroceso de Las Leonas.
Argentina salió decidida a buscar la victoria en el último parcial. En la primera jugada, Majo Granatto ingresó al área y asistió a Trinchinetti, quien definió desde el piso hacia el segundo palo. Cuando parecía que llegaba el segundo gol argentino, Ashley Hoffman apareció para despejar la bocha sobre la línea.
Los últimos minutos tuvieron a Las Leonas buscando el triunfo, aunque sin encontrar la claridad necesaria para generar nuevas ocasiones de peligro. Argentina tuvo más empuje que juego y Estados Unidos consiguió sostener el empate hasta el final.
Con la igualdad, Las Leonas sumaron un punto en su primera presentación del Mundial y ahora deberán enfocarse en su próximo compromiso. El seleccionado argentino volverá a jugar el lunes 17 de agosto, desde las 12:20 horas, frente a Alemania.
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