Las mejores imágenes del Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad

El argentino hizo historia con su exhibición en las calles porteñas. Más de 500.000 personas dijeron presente en el evento. Un repaso fotográfico por los mejores momentos del Road Show.
El piloto argentino Franco Colapinto realizó este domingo una exhibición inolvidable en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, las mejores imágenes de su Road Show por las calles de Palermo, al que asistieron más de 500.000 personas.
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Colapinto hizo vibrar a la multitud en la zona de Palermo.
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Celular en mano, el público buscó captar los mejores momentos del Road Show.
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Uno de los momentos más emotivos fue cuando Colapinto giró con la réplica de la Flecha de Plata de Fangio.
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Los fanáticos argentinos demostraron su admiración por Colapinto.
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La Fuerza Área Argentina dijo presente en la exhibición.
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La bandera argentina ondeó durante el evento.
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Franco hizo dos salidas a pistas con el Lotus E20.
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La Avenida del Libertador fue uno de los tramos por los que circuló Colapinto.
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En su segunda salida a pista, el piloto argentino utilizó la Flecha de Plata.
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En el final del evento, Colapinto se acercó a saludar al público.
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