Lisandro Martínez fue declarado ciudadano ilustre en Gualeguay

El defensor recibió un reconocimiento en su ciudad natal, agradeció el cariño de los vecinos y recordó el recorrido del seleccionado con un discurso cargado de emoción.
Lisandro Martínez fue declarado ciudadano ilustre de Gualeguay durante un emotivo homenaje que reunió a miles de vecinos en su ciudad natal. El defensor de la Selección argentina y del Manchester United recibió el reconocimiento de las autoridades locales, compartió saludos, fotos y autógrafos con el público y agradeció el afecto recibido. "Es lo más grande que hay venir a tus raíces, compartir con la gente con la que uno vivió la infancia. Para mí es gratificante y un momento muy lindo", expresó ante la prensa.
Durante el acto, el "Carnicero" también se refirió al reciente paso de la Selección por Estados Unidos y destacó la importancia de mantener la confianza pese al resultado. "Una locura, la verdad que parece que no hubiese pasado. Pero yo creo que en la vida hay que soñar en grande, tratar de ir por los sueños y creer en uno mismo. Tener la confianza de ir con seguridad hacia adelante", afirmó. Luego, ya sobre el escenario, se mostró conmovido al recordar la última definición: "Me tocó estar acá cuando salimos campeones, ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo", dijo antes de quebrarse, en un momento que fue acompañado por una ovación de los presentes.
El reconocimiento convocó a miles de personas que se acercaron desde temprano con camisetas y banderas argentinas para acompañar al futbolista. Niños, familias y vecinos participaron de la ceremonia en la que Martínez recibió la distinción por su trayectoria deportiva y por representar a Gualeguay en el fútbol de elite, en un clima de emoción y orgullo por parte de toda la comunidad.
El defensor aprovechó la jornada para agradecer el respaldo permanente de su ciudad y reafirmó el vínculo que mantiene con el lugar donde dio sus primeros pasos. El homenaje se produjo antes de su regreso a Inglaterra, donde se reincorporará al Manchester United para comenzar la preparación de la nueva temporada tras el receso.
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