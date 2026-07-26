Lisandro Martínez fue declarado ciudadano ilustre en Gualeguay

Durante el acto, el "Carnicero" también se refirió al reciente paso de la Selección por Estados Unidos y destacó la importancia de mantener la confianza pese al resultado. "Una locura, la verdad que parece que no hubiese pasado. Pero yo creo que en la vida hay que soñar en grande, tratar de ir por los sueños y creer en uno mismo. Tener la confianza de ir con seguridad hacia adelante", afirmó. Luego, ya sobre el escenario, se mostró conmovido al recordar la última definición: "Me tocó estar acá cuando salimos campeones, ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo", dijo antes de quebrarse, en un momento que fue acompañado por una ovación de los presentes.