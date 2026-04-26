Franco Colapinto hizo vibrar a la multitud con el Lotus E20 y emocionó con la Flecha de Plata

Todo lo que tenés que saber sobre la exhibición de Colapinto

El trazado del Road Show fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos. En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.

A partir de las últimas modificaciones, el argentino transitará desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Colapinto hará cuatro salidas a pista. La primera empezó a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Después, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida dure alrededor de 20 minutos.

2026_04_260426826 Miles de personas se acercaron a disfrutar de la exhibición de Franco Colapinto.

La televisión está a cargo de ESPN, a través de la plataforma Disney+.

El evento ofrece seis horas de actividades, con entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproducirá la experiencia de un paddock profesional. Además, se preve que habrá shows en vivo de artistas, entre ellos Soledad Pastorutti y Luck Ra.

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El Cronograma completo del Road Show de Colapinto en la Ciudad

08:30 – Apertura de accesos (Plaza Seeber y Plaza Sicilia)

09:00 – Apertura de la Fan Zone

11:00 – Presentación de la Orquesta Sinfónica

11:25 – Entrevista a Franco Colapinto

11:50 – Show musical de Soledad Pastorutti

12:00 – Inicio de la transmisión por ESPN en Disney+ (plan premium)

12:45 – Primera salida a pista (Lotus E20)

13:55 – Show musical de Luck Ra

14:30 – Segunda salida a pista (Mercedes-Benz W196 réplica)

15:15 – Tercera salida a pista (Lotus E20)

15:55 – Truck Tour en bus descapotable

16:15 – Cierre del evento