Franco Colapinto hizo vibrar a la multitud con el Lotus E20 y emocionó con la Flecha de Plata

El piloto realiza una exhibición en la zona de Palermo. De entrada, condujo un monoplaza de la Fórmula 1. Y después, manejó una réplica de la legendaria Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Todos los detalles del evento.
El piloto Franco Colapinto protagonizó este domingo un momento histórico para el automovilismo argentino. Se debe a que realizó dos de sus cuatro salidas a pista en su exhibición en la zona de Palermo, luego de 14 años sin actividad oficial de la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires.
Primero, Colapinto manejó un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8. Y más tarde, emocionó al público cuando condujo una réplica del Mercedes Benz W196, la legendaria Fecha de Plata con la que el quíntuple campeón Juan Manuel Fangio ganó los títulos de 1954 y 1955 en la F1.
"Me siento feliz de volver a la Argentina después de tanto tiempo. Estuve en diciembre, pero es lindo reencontrarme con la gente. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Va a generar algo muy especial en el país”, expresó el piloto de Alpine, días atrás, en una conferencia de prensa.
El trazado del Road Show fue ampliado para disponer de mayor espacio, con el objetivo de que la experiencia sea mucho mejor para los fanáticos. En un principio, el recorrido iba a finalizar en la Avenida del Libertador y República de la India, hasta el cruce de Libertadores y la avenida Casares, de un lado, y la calle Ugarteche, del otro.
A partir de las últimas modificaciones, el argentino transitará desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también hará un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.
Colapinto hará cuatro salidas a pista. La primera empezó a las 12:45, conduciendo un Lotus E20 de 2012. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196. Después, a las 15:15, volverá al volante del Lotus, siendo este el último giro con auto de Fórmula 1 antes de trasladarse, a las 15:55, en un bus descapotable. Se espera que cada salida dure alrededor de 20 minutos.
La televisión está a cargo de ESPN, a través de la plataforma Disney+.
El evento ofrece seis horas de actividades, con entrevistas en vivo, presentaciones de DJs, la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a partir de las 11 y propuestas gastronómicas, bajo un formato que reproducirá la experiencia de un paddock profesional. Además, se preve que habrá shows en vivo de artistas, entre ellos Soledad Pastorutti y Luck Ra.
08:30 – Apertura de accesos (Plaza Seeber y Plaza Sicilia)
09:00 – Apertura de la Fan Zone
11:00 – Presentación de la Orquesta Sinfónica
11:25 – Entrevista a Franco Colapinto
11:50 – Show musical de Soledad Pastorutti
12:00 – Inicio de la transmisión por ESPN en Disney+ (plan premium)
12:45 – Primera salida a pista (Lotus E20)
13:55 – Show musical de Luck Ra
14:30 – Segunda salida a pista (Mercedes-Benz W196 réplica)
15:15 – Tercera salida a pista (Lotus E20)
15:55 – Truck Tour en bus descapotable
16:15 – Cierre del evento
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