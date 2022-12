Lionel Messi le dijo a Valdano que jugará un sexto Mundial

"En este Mundial no corrió mucho y fue muy determinante. Le hice una entrevista una semana antes del Mundial y fuera de cámara le hice una broma. "Bueno, vas a estar entre los que han jugado cinco mundiales". Antes de irse me dice que 'Si soy campeón del mundo me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial'", dijo Valdano en una nota con radio COPE de España.

"No sé. Esta euforia le va a ayudar a estar un tiempo más la camiseta de Argentina. Veremos si llega a otro Mundial", añadió quien se consagró en México 1986 e hizo un gol en la final ante Alemania.

Además, sobre La Pulga agregó: "Nunca lo vi tan relajado ni maduro. Ha tenido más presión que en toda su vida, pero se lo ha visto más liberado. Son paradojas del fútbol. Ganar la Copa América en el Maracaná ayudó mucho porque liberó a Messi".

¿La final frente a Francia será el último partido de Messi en un mundial o lo veremos en el Mundial de 2026 que se jugará en EEUU, Canadá y México?