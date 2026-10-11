Lionel Scaloni pedaleó junto a miles de ciclistas y completó el Gran Fondo Buenos Aires

“El deporte te enseña que siempre podés dar un poco más, que con esfuerzo y preparación podés alcanzar tu mejor versión. Por eso siempre vamos a cuidar y potenciar ese estilo de vida. Uno que nos convirtió en la Capital Mundial del Deporte 2027”, agregó Jorge Macri.

La competencia volvió a poner en primer plano el crecimiento del ciclismo y el uso del espacio público para la práctica deportiva y los hábitos saludables. Además promovió prácticas de sustentabilidad al reducir el impacto ambiental en el marco de su propuesta como “Carrera Verde”. Y también tuvo un componente solidario: una parte de los fondos recaudados a través de las inscripciones se destinará, mediante Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

“Esta competencia moviliza a una enorme comunidad, como es la que practica ciclismo, y se enmarca dentro del objetivo de seguir trabajando para tener los mejores deportistas y eventos deportivos en la Ciudad en vísperas de lo que será Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027", explicó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, que también participó con su bici.

"Siempre vamos a cuidar y potenciar ese estilo de vida. Uno que nos convirtió en la Capital Mundial del Deporte 2027”, dijo Jorge Macri.

Acompañaron a Jorge Macri el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de Gran Fondo Asociación Civil, Matías Gutiérrez Moyano; y la co-creadora del Gran Fondo Argentina, Gabriela Castillo. También estuvo el ex jugador de rugby e ídolo de los Los Pumas, Hugo Porta.

El Gran Fondo Buenos Aires fue declarado de Interés Deportivo en la Legislatura porteña por su contribución al desarrollo deportivo y turístico, así como por sus iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente.