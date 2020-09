"No le cerramos la puerta a Di María y a nadie. Al contrario, la selección es de todos. Tiene las puertas abiertas mientras estemos en el cargo", aseguró el DT en declaraciones concedidas al programa radial santafesino "La Central Deportiva".

Este miércoles, en diálogo con el programa Playroom (ESPN), Fideo había dicho que no encontraba ningún razón para no ser citado. "Para mí, la Selección es lo máximo, si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir", manifestó.

Y agregó: “Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar. ¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir Messi, Otamendi u otros jugadores que están en un gran nivel”.

Con la mente en las Eliminatorias

El director técnico, que se encuentra en el predio de AFA, en Ezeiza, dentro de la burbuja montada como prevención de la pandemia de coronavirus, se refirió a los próximos partidos del seleccionado.

"No hay ninguna chance para hacer una preparación especial para jugar con Bolivia en la altura. Jugué ahí y sé de las dificultades. Tenemos una idea al respecto, pero, hoy por hoy, sólo pensamos en el primer partido con Ecuador", sostuvo.

Y admitió: “Este parate no nos vino bien, porque estábamos en un buen momento para competir y jugar”.

