Lisandro Martínez se lesionó y tuvo que salir en el primer tiempo

El defensor sintió una molestia muscular en el aductor derecho tras cortar un avance de España y fue reemplazado por Nicolás Otamendi antes del descanso.

La Selección Argentina sufrió un contratiempo importante sobre el cierre del primer tiempo de la final del Mundial 2026 frente a España. Lisandro Martínez sintió una molestia muscular en el aductor derecho a los 40 minutos de la etapa inicial y debió abandonar el campo de juego. El defensor, una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni durante todo el torneo, fue reemplazado por Nicolás Otamendi en un cambio obligado.