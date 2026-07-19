Lisandro Martínez se lesionó y tuvo que salir en el primer tiempo

El defensor sintió una molestia muscular en el aductor derecho tras cortar un avance de España y fue reemplazado por Nicolás Otamendi antes del descanso.
La Selección Argentina sufrió un contratiempo importante sobre el cierre del primer tiempo de la final del Mundial 2026 frente a España. Lisandro Martínez sintió una molestia muscular en el aductor derecho a los 40 minutos de la etapa inicial y debió abandonar el campo de juego. El defensor, una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni durante todo el torneo, fue reemplazado por Nicolás Otamendi en un cambio obligado.
La lesión se produjo luego de un pase impreciso de Rodrigo De Paul que dejó mal posicionada a la defensa argentina. Martínez salió rápidamente a cortar un avance encabezado por Mikel Oyarzabal y se arrojó al piso para evitar una situación de peligro. Tras despejar la pelota, el zaguero quedó tendido sobre el césped, se tomó la zona afectada y de inmediato hizo gestos hacia el banco de suplentes para pedir el cambio.
En esa misma acción, el árbitro esloveno Slavko Vincic, pero amonestó a Lisandro Martínez por la infracción, la primera tarjeta amarilla del partido. Sin embargo, la principal preocupación para el cuerpo técnico pasó por el estado físico del defensor del Manchester United, quien rápidamente comprendió que no estaba en condiciones de continuar y dejó su lugar antes del entretiempo.
Como ocurre habitualmente cuando Martínez o Cristian Romero no pueden seguir en cancha, Lionel Scaloni recurrió a la experiencia de Nicolás Otamendi para rearmar la última línea. El defensor ingresó para ocupar el puesto de segundo marcador central junto al Cuti Romero, sin modificar el esquema táctico de la Selección en un momento decisivo de la final ante España.
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