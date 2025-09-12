Racing le ganó a San Lorenzo y sumó tres puntos vitales

Con este resultado, la Academia llegó a 7 puntos en la Zona A y mantiene vivas sus chances de pelear por la clasificación, mientras que el conjunto de Damián Ayude quedó con 12 unidades en la Zona B.

El arranque del partido mostró a Racing más decidido. Apenas a los cuatro minutos, Facundo Mura sorprendió con una proyección por el medio y un remate que controló el arquero Orlando Gill. La insistencia local se tradujo en ventaja a los 36: tras un córner al primer palo, Solari conectó de cabeza y Colombo, atento en el área chica, empujó la pelota al gol para el 1-0.

San Lorenzo careció de profundidad en la primera etapa y recién en el inicio del complemento generó peligro, cuando una buena combinación entre Cuello y Cerutti terminó en un remate desviado de Nicolás Tripichio. Sin embargo, la Academia golpeó otra vez a los 12 minutos: Colombo envió un pase largo que dejó a Solari mano a mano, el delantero eludió al arquero y definió con tranquilidad para ampliar la diferencia.

El Ciclón estuvo cerca de descontar tres minutos más tarde con un potente disparo de Alexis Cuello que se estrelló en el travesaño. Sobre el final, Ezequiel Herrera también probó con un tiro cruzado que Facundo Cambeses controló sin problemas.

Racing mostró eficacia en los momentos clave y logró un triunfo necesario para recuperar confianza y escalar posiciones. En la próxima fecha, el equipo de Costas visitará a Huracán el viernes 19 de septiembre, desde las 19. Por su parte, San Lorenzo buscará revancha frente a Independiente, el domingo 21 a las 14.30 en Avellaneda.

Síntesis del partido:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Juan Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Gol en el primer tiempo: 36m. Nazareno Colombo (R).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Santiago Solari (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Agustín Ladstatter por Juan Rattalino (SL) y Matías Reali por Andrés Vombergar (SL); 22m. Bruno Zuculini por Agustín Almendra (R), Martín Barrios por Matías Zaracho (R) y Duván Vergara por Tomás Conechny (R); 29m. Branco Salinardi por Nicolás Tripichio (SL) y Emmanuel Cecchini por Ezequiel Cerutti (SL); 33m. Elías Torres por Adrián Martínez (R), 43m. Gonzalo Reyna por Santiago Solari (R) y Ezequiel Herrera por Jhohan Romaña (SL).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Silvio Trucco.