Los Pumas perdieron ante Escocia en su estreno en el Nations Championship

El seleccionado argentino arrancó con una derrota por 47 a 38 en Córdoba su participación en el nuevo torneo internacional.
Los Pumas no pudieron hacerse fuertes en su presentación oficial en el Nations Championship y perdieron 47-38 frente a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes. El conjunto dirigido por Felipe Contepomi tuvo pasajes de buen rugby, pero pagó caro sus errores defensivos y la contundencia del rival.
El equipo escocés encontró espacios desde el comienzo y mostró una gran eficacia cada vez que cruzó la mitad de la cancha. Con un juego dinámico y aprovechando las pelotas recuperadas, el equipo europeo logró construir una ventaja que Argentina nunca terminó de revertir.
A pesar de estar varias veces contra las cuerdas, Los Pumas no dejaron de buscar el partido. En el complemento mejoraron en ataque, lograron apoyar varios tries y acortaron la distancia en el marcador, aunque la reacción llegó demasiado tarde para cambiar el resultado.
Uno de los puntos más altos de Escocia fue su capitán, Sione Tuipulotu, figura del encuentro, bien acompañado por el medio scrum Ben White, quien manejó los tiempos del partido y complicó constantemente a la defensa argentina.
Con este resultado, el seleccionado nacional comenzó sin puntos en un certamen que reúne a las principales potencias del rugby mundial. Ahora tendrá una rápida oportunidad de recuperarse: el próximo sábado 11 de julio enfrentará a Gales en San Juan, en busca de su primera victoria en el campeonato.
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