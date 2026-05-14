Crisis en Real Madrid: Florentino Pérez vs. un hincha y Mbappé contra Arbeloa

El Merengue está inmerso en un clima hostil y se sumaron nuevos episodios en el triunfo a Real Oviedo: el presidente discutió con un fanático y el francés declaró contra el entrenador.
El Real Madrid está cada día más dividido en una crisis que se acrecienta con los días. El equipo venció 2 a 0 a Real Oviedo en el Santiago Bernabéu pero quedó como secundario frente al clima caliente que se vivió en el estadio: silbidos, banderas con furia, Florentino Pérez discutiendo con un hincha y los fuegos cruzados de Mbappé y Arbeloa.
La previa, alrededor del estadio, contó con varias contra Florentino Pérez, donde se lo acusaba de "dictador" por su larga estadía en el Madrid con varias elecciones sin opositores. Además, otros trapos pidiendo su salida inmediata del club, mensaje que se repitió en el estadio.
De hecho, se viralizó una escena en donde personal del estadio le quitó una bandera a un hincha que estaba muy cercano a uno de los cuatro puntos del córner, teniendo una gran visibilidad para el público de todo el mundo. La misma decía "Florentino culpable" en referencia a la crisis deportiva del club, que pierde todos los clásicos con Barcelona y no ganará ningún título en la temporada.
Además, Florentino mantuvo una discusión con un hincha que le recriminaba su gestión en pleno estadio. "He ganado 66 títulos entre fútbol y básquet, incluyendo 7 Champions League. Quiero seguir ganando cosas. Si alguien quiere presentarse (en las elecciones presidenciales), que se presente", desafió en las últimas horas.
Por otro lado, Mbappé y Arbeloa expresaron distintas versiones sobre su suplencia ante Real Oviedo. “No, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, cien por ciento. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, declaró el francés ante la prensa.
“Acepto, es su decisión. No puedo estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster. Hay que trabajar duro en el entreno, trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular”, continuó la estrella, quien ingresó a los 68 minutos y asistió a Bellingham en el 2-0 definitivo.
"Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No lo habrá entendido bien, no sé qué decirte, no le he dicho que es el cuarto delantero. Si yo no le pongo no puede jugar, está claro, soy el entrenador y decide quién juega y quién no. Hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo y no era una final lo de hoy", respondió el entrenador.
comentar