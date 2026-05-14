Crisis en Real Madrid: Florentino Pérez vs. un hincha y Mbappé contra Arbeloa

Además, Florentino mantuvo una discusión con un hincha que le recriminaba su gestión en pleno estadio. "He ganado 66 títulos entre fútbol y básquet, incluyendo 7 Champions League. Quiero seguir ganando cosas. Si alguien quiere presentarse (en las elecciones presidenciales), que se presente", desafió en las últimas horas.

Por otro lado, Mbappé y Arbeloa expresaron distintas versiones sobre su suplencia ante Real Oviedo. “No, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien, cien por ciento. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, declaró el francés ante la prensa.

“Acepto, es su decisión. No puedo estar enfadado con un míster. Siempre hay que respetar la opinión de un míster. Hay que trabajar duro en el entreno, trabajar duro en los partidos para esperar a ser titular”, continuó la estrella, quien ingresó a los 68 minutos y asistió a Bellingham en el 2-0 definitivo.

"Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No lo habrá entendido bien, no sé qué decirte, no le he dicho que es el cuarto delantero. Si yo no le pongo no puede jugar, está claro, soy el entrenador y decide quién juega y quién no. Hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo y no era una final lo de hoy", respondió el entrenador.

Embed TENSIÓN EN LAS GRADAS DEL BERNABÉU



Las imágenes de @DAZN muestran la discusión de Florentino Pérez con un aficionado.#Florentino #RealMadrid



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Embed ¡¿MBAPPÉ MINTIÓ?! Arbeloa aseguró en conferencia de prensa que nunca le dijo al crack francés que es el 4° delantero del Real Madrid, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo García



Y vos... ¿a quién le creés? pic.twitter.com/2diN53aLoE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026