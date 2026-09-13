Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Gallardo fue confirmado para conducir a la Tricolor en el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. El ex DT de River reemplazará a Sebastián Beccacece.
Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y tendrá por primera vez en su carrera la responsabilidad de conducir a un combinado nacional. El argentino encabezará el nuevo proceso de la Tricolor con la mirada puesta en la clasificación al Mundial 2030.
El “Muñeco” sucederá a su compatriota Sebastián Beccacece y regresará a la actividad después de permanecer seis meses sin dirigir. Su último trabajo había sido en River, club que dejó el 23 de febrero tras una seguidilla de resultados negativos durante su segundo ciclo.
Luego del Mundial y ante la proximidad de las próximas fechas FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol avanzó con la propuesta y Gallardo aceptó asumir el desafío.
El nuevo entrenador tendrá rápidamente sus primeras pruebas. Ecuador realizará una gira por Asia y enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre en Suwon. Posteriormente viajará a Japón para disputar un torneo amistoso internacional en Yokohama.
Allí se medirá con el seleccionado local el 1° de octubre y cuatro días después enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda, ya sea en la definición por el título o en el encuentro por el tercer puesto.
Más allá de esos primeros compromisos, Gallardo tendrá como principales objetivos preparar al seleccionado para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y afrontar la Copa América 2028, cuya sede todavía resta definir.
El proyecto también contempla una fuerte participación del argentino en las divisiones juveniles. La intención es que Gallardo siga de cerca el desarrollo de los jóvenes talentos ecuatorianos y contribuya a fortalecer el recambio del plantel mayor de cara al nuevo ciclo.
comentar