Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Allí se medirá con el seleccionado local el 1° de octubre y cuatro días después enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda, ya sea en la definición por el título o en el encuentro por el tercer puesto.

Más allá de esos primeros compromisos, Gallardo tendrá como principales objetivos preparar al seleccionado para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y afrontar la Copa América 2028, cuya sede todavía resta definir.

El proyecto también contempla una fuerte participación del argentino en las divisiones juveniles. La intención es que Gallardo siga de cerca el desarrollo de los jóvenes talentos ecuatorianos y contribuya a fortalecer el recambio del plantel mayor de cara al nuevo ciclo.