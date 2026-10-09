La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón consiguió completar la inscripción del experimentado zaguero ante la Conmebol durante las últimas horas previas al cierre reglamentario de la lista de buena fe para el certamen continental.

Intervención de Tapia

La intervención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, resultó determinante para destrabar el expediente administrativo. La decisión se produjo pese a las diferencias públicas que mantiene con Verón y los recientes enfrentamientos con el presidente de Racing, Diego Milito.

Para concretar la transferencia, Racing y Estudiantes acordaron la rescisión del contrato de Rojo, junto con la condonación de una deuda de 200 mil dólares y el pago de otros 800 mil dólares correspondientes al trimestre restante de su vínculo con la Academia.

Además, la operación contempla montos variables adicionales en caso de que el conjunto platense consiga eliminar a Flamengo en las semifinales y alcance la definición de la Copa Libertadores.

El propio futbolista participó activamente de las gestiones y mantuvo conversaciones telefónicas con las autoridades del fútbol argentino para acelerar los trámites y obtener la habilitación necesaria para competir tanto en el ámbito local como internacional.

Rojo se despide de Racing después de disputar 29 partidos oficiales, convertir dos goles y recibir dos expulsiones durante su etapa en Avellaneda, a donde había llegado tras su salida de Boca Juniors.

Nuevo desafío para el defensor

Ahora, el defensor afrontará un nuevo desafío con la camiseta albirroja y buscará reencontrarse con los hinchas del Pincha en un momento decisivo de la temporada.

Su regreso también tiene un fuerte componente emotivo: Rojo integró el plantel de Estudiantes que conquistó la Copa Libertadores de 2009 y ahora tendrá la oportunidad de volver a pelear por el máximo título continental.

Con su experiencia y conocimiento del club, el zaguero intentará aportar jerarquía a un equipo que mantiene intacta la ilusión de alcanzar una nueva final sudamericana.