La decisión táctica de Chirola y Aued pensando en la reconstrucción de Racing

El cuerpo técnico interino ya está trabajando en la alineación para el domingo enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto tras la dolorosa eliminación en la Copa Argentina.
Tras la durísima eliminación en la Copa Argentina contra Boca que derivó en el final anunciado de la salida de Juan Pablo Vojvoda y sin contar con un Marcos Rojo que exige su salida a Estudiantes, Sebastián Romero y Luciano Aued, el cuerpo técnico de la Reserva, se hicieron cargo del plantel y ya tomaron una fuerte decisión táctica.
El cambio fundamental del cuerpo técnico interino es el regreso a la línea de cuatro defensores, después del esquema con tres en el fondo que eligió Vojvoda en sus últimos compromisos. Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Nacho Rodríguez serán los defensores de La Academia en el próximo duelo contra el León del Imperio.
En la práctica de este jueves, el CT paró equipos con tres sistemas tácticos distintos: 4-3-3, 4-2-3-1 y 4-4-2. El primero es el que más lo representa a Chirola como entrenador. Fue el sistema que mantuvo en la Reserva y con el que logró el título de la categoría. Le gusta jugar de esa manera y lo viene haciendo siempre en el segundo equipo de la Academia. La duda que tiene el DT es si tiene los interpretes para ese sistema en el plantel profesional.
Por eso, Chirola también probó con cuatro volantes, uno de ellos más creativos. Y también con un 4-2-3-1 con los de afuera siendo por momentos delanteros y por momentos volantes, sumado a un delantero más un media punta. Sin indicios claros sobre la formación de Racing, pero con la convicción de cuatro en el fondo, Chirola Romero prepara el equipo para la visita a Estudiantes de Río Cuarto.
La Academia está urgido de ganar para seguir teniendo esperanzas con clasificar a los playoffs del Torneo Clausura y clasificar a la Sudamericana 2027. Además, después de esta visita, al equipo se le viene una seguidilla compleja en donde se medirá con Belgrano, Independiente y River, por lo que es importante sumar de a tres y empezar a levantar cabeza en este difícil presente.
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