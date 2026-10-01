La decisión táctica de Chirola y Aued pensando en la reconstrucción de Racing

En la práctica de este jueves, el CT paró equipos con tres sistemas tácticos distintos: 4-3-3, 4-2-3-1 y 4-4-2. El primero es el que más lo representa a Chirola como entrenador. Fue el sistema que mantuvo en la Reserva y con el que logró el título de la categoría. Le gusta jugar de esa manera y lo viene haciendo siempre en el segundo equipo de la Academia. La duda que tiene el DT es si tiene los interpretes para ese sistema en el plantel profesional.