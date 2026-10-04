Fin del conflicto: Marcos Rojo se va de Racing y vuelve a Estudiantes

Después de su fallida vuelta en 2020 y el paso siguiente a Boca, que le valió el enojo de todo el pueblo pincharrata, Rojo volverá al equipo que lo vio nacer con el objetivo de cambiar su imagen y relación con la hinchada. Será su tercera etapa en Estudiantes, donde jugó 54 partidos, convirtió 4 goles y fue campeón de la Copa Libertadores 2009.

Por otro lado, Rojo se marchará de Racing habiendo disputado 29 partidos, convertido dos goles y dado una asistencia. Fue amonestado en siete ocasiones y expulsado en dos. Se irá sin haber dejado un legado en el club, dado que no generó identificación y no levantó títulos.