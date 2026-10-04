Tras varios días de tensión faltando a entrenamientos y un enfrentamiento con Diego Milito, el defensor dejará La Academia y regresará al Pincha con la ilusión de la Copa Libertadores.
Fin del conflicto: Marcos Rojo se va de Racing y vuelve a Estudiantes de La Plata con la ilusión de la Copa Libertadores. El experimentado defensor de 36 años, que estaba en tensión con la dirigencia de La Academia, logró su salida y tendrá su tercer ciclo en la institución platense.
Tras la dolorosa eliminación de Racing con Boca -ganaba 2 a 0 y perdió 3 a 2 sobre el final- en la Copa Argentina, Rojo le avisó a la dirigencia que quería volver a Estudiantes más allá de tener contrato hasta diciembre. En primera instancia, Diego Milito le negó la posibilidad por lo importante que es para el plantel. Sin embargo, el defensor dejó de presentarse a las prácticas para forzar su salida y el presidente aceptó su salida bajo condiciones económicas.
Estudiantes le abonará un resarcimiento a Racing por interrumpir el contrato del zaguero, se hará cargo de una deuda de productividad que tenía La Academia con el futbolista y le pagará un bonus si el equipo pasa las semifinales frente a Flamengo y otro si gana la final y levanta la Copa Libertadores. En caso de cumplirse todo, el monto total sería cercano al millón de dólares.
De esta manera, Estudiantes incorporará a un jugador de la casa con mucha experiencia para reforzar la zaga central que había quedado debilitada para las semifinales debido a las suspensiones por acumulación de amarillas de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, quienes no podrán estar en la ida en UNO.
Después de su fallida vuelta en 2020 y el paso siguiente a Boca, que le valió el enojo de todo el pueblo pincharrata, Rojo volverá al equipo que lo vio nacer con el objetivo de cambiar su imagen y relación con la hinchada. Será su tercera etapa en Estudiantes, donde jugó 54 partidos, convirtió 4 goles y fue campeón de la Copa Libertadores 2009.
Por otro lado, Rojo se marchará de Racing habiendo disputado 29 partidos, convertido dos goles y dado una asistencia. Fue amonestado en siete ocasiones y expulsado en dos. Se irá sin haber dejado un legado en el club, dado que no generó identificación y no levantó títulos.
comentar