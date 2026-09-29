Marcos Rojo se plantó en Racing: no se entrenó y pidió irse a Estudiantes

El defensor no participó de de la práctica tras la eliminación ante Boca y mantuvo una charla con Diego Milito, mientras el club dejó en claro que no pretende negociar su salida en este momento.
Marcos Rojo no se entrenó con Racing y protagonizó un fuerte cortocircuito con Diego Milito. El defensor se presentó en el Cilindro, pero no se cambió para trabajar junto al plantel y pidió hablar con el presidente. Allí planteó su intención de continuar su carrera en Estudiantes, que lo busca para disputar las semifinales de la Copa Libertadores. La dirigencia recibió el pedido y dejó clara su postura.
El principal punto de conflicto pasa por la vigencia del vínculo. Rojo tiene contrato con Racing hasta diciembre y la conducción entiende que debe cumplirlo, especialmente porque al equipo todavía le quedan seis partidos del Clausura. Además, desde el club consideran que se trata de un futbolista importante para el plantel y sostienen que no existen motivos para facilitar su partida en este momento.
La relación entre las partes quedó tensionada después de la conversación, puesto que Milito no aceptó el planteo del defensor, mientras que Rojo expuso que la oportunidad de jugar la Libertadores con Estudiantes tiene un peso determinante en su decisión. El marcador central había extendido su vínculo con la Academia hasta diciembre luego de que, meses atrás, también surgieran versiones sobre un posible regreso al Pincha.
En ese sentido, el interés de Estudiantes tiene un antecedente concreto: Juan Sebastián Verón se comunicó con Rojo después de la clasificación del equipo platense a las semifinales del máximo torneo continental. La posibilidad tomó fuerza nuevamente tras la eliminación de Racing ante Boca, aunque ahora deberá resolverse con el futbolista bajo contrato. Mientras tanto, Rojo arrastra un traumatismo con edema óseo en la rodilla derecha producto de ese partido.
El escenario quedó abierto y la dirigencia deberá definir cómo manejar el reclamo de uno de sus jugadores de mayor experiencia. Racing atraviesa además un momento de cambios tras la salida de Juan Pablo Vojvoda y ya trabaja con Sebastián Romero y Luciano Aued como interinos. En el corto plazo aparecen los clásicos ante Independiente y River, mientras el conflicto entre Rojo y el club suma una nueva cuestión por resolver.
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