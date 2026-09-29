Marcos Rojo se plantó en Racing: no se entrenó y pidió irse a Estudiantes

El defensor no participó de de la práctica tras la eliminación ante Boca y mantuvo una charla con Diego Milito, mientras el club dejó en claro que no pretende negociar su salida en este momento.

Marcos Rojo no se entrenó con Racing y protagonizó un fuerte cortocircuito con Diego Milito. El defensor se presentó en el Cilindro, pero no se cambió para trabajar junto al plantel y pidió hablar con el presidente. Allí planteó su intención de continuar su carrera en Estudiantes, que lo busca para disputar las semifinales de la Copa Libertadores. La dirigencia recibió el pedido y dejó clara su postura.