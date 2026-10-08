El desafío de Conmebol para Lionel Messi: ¿aceptará jugar la Copa Libertadores?

Alejandro Domínguez sorprendió al capitán argentino con una propuesta durante el homenaje en el Monumental. La posibilidad está vinculada al futuro del torneo y la eventual participación de clubes de la MLS.
Lionel Messi recibió una particular propuesta de Alejandro Domínguez después de su emotiva despedida de la Selección Argentina en el Monumental. El presidente de la Conmebol aprovechó el encuentro con el capitán y su familia para plantearle un desafío: disputar la Copa Libertadores.
Durante la charla, el dirigente paraguayo recordó que al astro rosarino todavía le queda una cuenta pendiente en su carrera internacional. "Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores", afirmó Domínguez antes de hacerle directamente la invitación.
La escena terminó con una pregunta entre risas hacia el futbolista. "¿Me agarrás (aceptas) el desafío?", le consultó el titular de la Confederación Sudamericana. La respuesta de la Pulga no llegó en ese momento, optó por guardar silencio ante la propuesta, pero no escondió la sonrisa.
El planteo aparece en medio de las versiones sobre una posible ampliación de la Libertadores. Conmebol analiza desde hace tiempo la chance de reincorporar a los equipos mexicanos y también existe especulación acerca de una eventual apertura para clubes de la MLS.
En ese escenario, la presencia del campeón del mundo en Inter Miami representa un atractivo evidente para el certamen. Sin embargo, por ahora no hay ninguna propuesta concreta que confirme la participación de la franquicia estadounidense en la competencia continental.
La invitación llegó después de una jornada inolvidable para el referente de la Albiceleste. Messi cerró su etapa ante el público argentino con un gol de penal y dos asistencias, que fueron determinantes para el triunfo por 3-0 frente a Benín.
Una vez terminado el encuentro, el capitán brindó un emotivo discurso sobre el campo de juego. Al día siguiente reconoció que le "quedaron muchas cosas por decir" y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que también recordó a Diego Armando Maradona.
En aquella publicación, el rosarino expresó todo su agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante su trayectoria con la Selección: "Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".
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