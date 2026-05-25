Alarma en la Selección Argentina: Messi pidió el cambio, pero el DT del Inter Miami llevó tranquilidad

En conferencia de prensa, Hoyos intentó llevar tranquilidad sobre la situación física de Messi y señaló que el problema estaría vinculado al cansancio acumulado: "Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso. Pero bueno, próximamente lo tendremos. Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue".

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El encuentro ante Philadelphia fue el último compromiso de Messi a nivel clubes antes del receso de la MLS por el Mundial, ya que el torneo estadounidense detendrá su actividad para liberar a los futbolistas convocados.

Antes de abandonar el campo, el campeón del mundo tuvo una actuación determinante para sostener a las Garzas en partido tras un inicio complicado. Asistió a Germán Berterame en el descuento parcial para el 1-2 y dejó el marcador 4-4 al momento de su salida. Más tarde, Luis Suárez marcó el 5-4 y Rodrigo De Paul, que celebró su cumpleaños, selló el 6-4 definitivo para el conjunto de Florida.