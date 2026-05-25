Alarma en la Selección Argentina: Messi pidió el cambio, pero el DT del Inter Miami llevó tranquilidad

A los 28 minutos del segundo tiempo del partido ante Philadelphia, el capitán del Inter Miami dejó el terreno de juego con dolor en el posterior de su pierna izquierda y se fue al vestuario. Faltan 17 días para el comienzo de la Copa del Mundo.
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, encendió las alarmas luego de abandonar con molestias el electrizante triunfo de Inter Miami CF por 6-4 frente a Philadelphia Union, a solo 17 días del inicio del Mundial 2026. El inconveniente apareció en la parte posterior de su pierna izquierda y, según explicó su entrenador Guillermo Hoyos, estaría relacionado con el desgaste físico.
Cuando se jugaban 28 minutos del segundo tiempo en el estadio Miami Freedom Park, el rosarino solicitó el cambio debido al dolor. Tras ser reemplazado por Mateo Silvetti, se dirigió directamente al vestuario con evidentes dificultades para caminar, donde fue evaluado por el cuerpo médico para determinar el alcance de la molestia.
La sustitución se realizó de manera preventiva a raíz de una sobrecarga en la zona de los isquiotibiales. La decisión tuvo como objetivo evitar una posible lesión muscular que pudiera comprometer su presencia en la próxima Copa del Mundo, que podría ser la quinta de su carrera.
Mientras se esperan los estudios médicos que descarten una lesión de mayor gravedad, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue atentamente la evolución del delantero, teniendo en cuenta la cercanía del certamen internacional, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio. Además, el próximo 2 de junio la FIFA dará a conocer las listas definitivas de 26 jugadores de cada selección participante.
En conferencia de prensa, Hoyos intentó llevar tranquilidad sobre la situación física de Messi y señaló que el problema estaría vinculado al cansancio acumulado: "Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso. Pero bueno, próximamente lo tendremos. Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue".
El encuentro ante Philadelphia fue el último compromiso de Messi a nivel clubes antes del receso de la MLS por el Mundial, ya que el torneo estadounidense detendrá su actividad para liberar a los futbolistas convocados.
Antes de abandonar el campo, el campeón del mundo tuvo una actuación determinante para sostener a las Garzas en partido tras un inicio complicado. Asistió a Germán Berterame en el descuento parcial para el 1-2 y dejó el marcador 4-4 al momento de su salida. Más tarde, Luis Suárez marcó el 5-4 y Rodrigo De Paul, que celebró su cumpleaños, selló el 6-4 definitivo para el conjunto de Florida.
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