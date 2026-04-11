Más de 70 autos clásicos sport harán vibrar las calles de la Ciudad

El evento será gratuito y tendrá la participación de vehículos homologados por el ACA hasta 1985. Esto incluye más de 70 autos clásicos de marcas como Ferrari, Porsche, Alfa Romeo y Mercedes-Benz, además de otros autos de enorme valor histórico como la Ferrari 166 FL, uno de los primeros autos con los que compitió Fangio, y la emblemática Maserati 250F, ligados profundamente con su trayectoria como piloto.