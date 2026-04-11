Más de 70 autos clásicos sport harán vibrar las calles de la Ciudad

Será en un rally de regularidad, con vehículos homologados por el ACA hasta 1985. Habrá símbolos de valor histórico, como la Ferrari 166 FL con la que compitió Fangio y la Maserati 250F. La largada será en Udaondo y Avenida del Libertador.
Las calles porteñas vivirán este domingo 12 de abril una nueva jornada a puro automovilismo de la mano del Automóvil Club Argentino (ACA), que fiscalizará un rally de regularidad para Autos Sport históricos, que recorrerán la Ciudad de Buenos Aires evocando los circuitos clásicos de Las “Temporadas Internacionales”. Se trata de competencias que marcaron la época dorada y consagraron a Juan Manuel Fangio como un héroe global de las pistas.
El evento será gratuito y tendrá la participación de vehículos homologados por el ACA hasta 1985. Esto incluye más de 70 autos clásicos de marcas como Ferrari, Porsche, Alfa Romeo y Mercedes-Benz, además de otros autos de enorme valor histórico como la Ferrari 166 FL, uno de los primeros autos con los que compitió Fangio, y la emblemática Maserati 250F, ligados profundamente con su trayectoria como piloto.
Se trata de vehículos que no sólo marcaron avances mecánicos trascendentales para su época, sino también para el reconocimiento del automovilismo argentino en el mundo. En el caso de la Ferrari, será puesta en marcha y exhibida a quienes se acerquen al evento.
El circuito incluirá puntos emblemáticos de la Capital Federal como la sede del ACA en Avenida del Libertador, Costanera Sur, los Lagos de Palermo y el Parque de la Innovación, uniendo la tradición del pasado con los escenarios del presente. También habrá una recorrida de los automóviles por la escuela de conducción del ACA sobre Avenida Casares.
La largada será en la intersección de Udaondo y Avenida del Libertador a las 8:50, y la llegada, en ese mismo punto, a las 12 del mediodía, donde se hará la entrega de premios.
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