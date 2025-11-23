Torneo Clausura: Estudiantes eliminó a Rosario Central de visitante y se metió en cuartos

En un partido con pocas ocasiones de gol, Estudiantes golpeó a los 30 minutos de juego con un golazo de Edwin Cetré. El colombiano sacó desde el borde del área de primera un gran remate colocado al segundo palo que Jorge "Fatura" Broun se esforzó pero no logró llegar a manotear el balón para evitar su destino de red.

Minutos después, Ángel Di María probó al arco en un tiro libre con poco ángulo y su remate dio en el palo y se fue de la cancha. Fue la única jugada clara del Canalla en todo el primer tiempo porque Estudiantes, que amenazó en ataque con Facundo Farías y Tiago Palacios, le cortó muy bien los circuitos al equipo local.

Embed

El club platense salió con todo en el complemento y Facundo Farías, a los siete minutos, estuvo a nada del 2-0 y golpe de nocaut: el delantero se metió en el área pero chocó ante un buen achique de Fatura Broun. Después, fueron pasando los minutos del segundo tiempo sin pasar nada.

Ya promediando la segunda etapa, Estudiantes se metió atrás decidido a aguantar el resultado y lo logró de manera excelente ante la desesperación de Central, que no pudo fluir en el juego y con el reloj de arena se empeñó en mandar centros que fueron rechazados una y otra vez por camisetas rojiblancas y capturados por Fernando Muslera.

Recién en tiempo agregado, cuando Estudiantes se quedó con 10 por la expulsión de Mikel Amondarain por doble amarilla, Central lamentó un cabezazo de Alejo Véliz que pegó en el palo y un violento remate de Maximiliano Lovera que pasó al lado del poste. Se acabó el tiempo y fue triunfazo del equipo de Eduardo Domínguez en Rosario.

Ahora, Estudiantes se medirá con Central Córdoba en cuartos de final del Torneo Clausura. El Ferroviario viene de bajar a San Lorenzo tras ganarle 2 a 1 de manera agónica en su casa en Santiago del Estero. Tras la designación de la AFA de campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por ser el primero de la tabla anual, Estudiantes cuestionó su título, le hizo el pasillo de espaldas y ahora le dio un mazazo sacándolo del campeonato local.