Ángel Di María habló del título de Rosario Central y el pasillo desafiante de Estudiantes

"Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer eso y esta muy bien. Es cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar y queda ahí", expresó el campeón del mundo en un primer momento al ser consultado por la acción de los futbolistas de Estudiantes.

Y, sobre el título polémico que generó mucho revuelo, comentó: "Habría que preguntarle a los que querían que salga campeón el puntero de la tabla anual. Eso vino de los equipos mas grandes y nosotros aceptamos. Nos llamaron para ir estaban todos los dirigentes y ninguno dijo nada, así que nos sentimos campeones".

"NOSOTROS NO BUSCAMOS ESO, VINO DE LOS EQUIPOS MÁS GRANDES Y NOSOTROS SOLAMENTE ACEPTAMOS"



Ángel Di María tras la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga.



November 23, 2025

"Lo dije después de Instituto y no porque lo hubiera sabido, sino porque lo sentimos así. Son muchos años sin poder terminar primeros en la anual y es importante. Entramos a la Libertadores después de tener dos semestre increíbles y merecíamos terminar de esa manera", concluyó.

Rosario Central tuvo un año esplendido a nivel campaña con 18 triunfos, 12 empates y apenas 2 derrotas sumando la fase regular del Torneo Apertura y Torneo Clausura, donde en ambos certámenes se quedó con su zona. Además, celebró a mitad de año el histórico regreso de Ángel Di María al club.

Sin embargo, el Canalla quedó afuera en cuartos de final del Apertura y en octavos del Clausura, en ambos perdiendo 1 a 0 en su casa con Huracán y Estudiantes respectivamente. Y, se quedó en 16avos de final de la Copa Argentina, tras perder por penales con Unión de Santa Fe.

El título de Campeón de Liga 2025 le cayó como anillo al dedo a Rosario Central para coronar un año en donde fue claramente el mejor en la fase regular pero le costó mucho los mano a mano. Ahora, el equipo comandado por Ariel Holan descansará y luego pondrá la cabeza en la Copa Libertadores 2026.