Mundial: así fue la crítica de la prensa española al empate con Cabo Verde

LImtBOIAQ_970x660__1 Los principales diarios españoles cuestionaron el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente.

Por su parte, El País eligió un tono más moderado al señalar que España "pincha en su estreno en el Mundial ante Cabo Verde y no pasa del empate", aunque también reflejó la decepción por el resultado.

Mientras España era cuestionada por su falta de contundencia, varios medios destacaron el trabajo defensivo de Cabo Verde y la actuación de su arquero Vozinha, una de las figuras del encuentro.

fha7BZpja_720x0__1 La Roja comenzó el Mundial con un resultado inesperado frente a Cabo Verde.

La resistencia del conjunto africano permitió sostener un empate que aparece como uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha del torneo.