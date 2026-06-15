Mundial: así fue la crítica de la prensa española al empate con Cabo Verde

La Roja igualó 0 a 0 ante Cabo Verde en su estreno mundialista y los principales medios españoles cuestionaron el rendimiento del equipo, con un resultado que "sabe a derrota".
España comenzó su camino en el Mundial 2026 con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, un resultado que generó sorpresa tanto por las expectativas que rodeaban al conjunto dirigido por Luis de la Fuente como por la diferencia de antecedentes entre ambos seleccionados.
La igualdad dejó a España bajo la lupa de los medios de su país, que coincidieron en señalar una actuación por debajo de lo esperado para uno de los equipos considerados candidatos al título. Varios diarios destacaron la falta de ideas en ataque y las dificultades para generar situaciones claras de gol frente a una selección ubicada bastante más abajo en el ranking FIFA.
Las críticas aparecieron apenas terminado el encuentro. El Español calificó el resultado como un "desastre" y sostuvo que el empate "sabe a derrota". El medio también remarcó que España tardó más de media hora en crear peligro real sobre el arco rival.
En una línea similar, El Mundo habló de un "pinchazo estrepitoso" y consideró que el equipo mostró pocas respuestas futbolísticas ante el rival que, en los papeles, aparecía como el más accesible del grupo.
Por su parte, El País eligió un tono más moderado al señalar que España "pincha en su estreno en el Mundial ante Cabo Verde y no pasa del empate", aunque también reflejó la decepción por el resultado.
Mientras España era cuestionada por su falta de contundencia, varios medios destacaron el trabajo defensivo de Cabo Verde y la actuación de su arquero Vozinha, una de las figuras del encuentro.
La resistencia del conjunto africano permitió sostener un empate que aparece como uno de los resultados más sorpresivos de la primera fecha del torneo.
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