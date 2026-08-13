La gran seguidilla de partidos de River en la que Coudet buscará revertir la historia

En medio de su crisis deportiva y con el ciclo del Chacho pendiendo de un hilo, el Millonario afrontará cuatro partidos en diez días que serán cruciales para la continuidad del técnico.
River afrontará una gran seguidilla de partidos en la que Eduardo Coudet buscará revertir la historia que lo tiene como conductor de un ciclo muy criticado después de un pésimo inicio del segundo semestre del año con una eliminación temprana en la Copa Argentina y cuatro derrotas al hilo sin marcar goles en el campeonato local.
La seguidilla del Millonario comenzará este domingo 16 de agosto desde las 18 contra Argentinos Juniors en el Monumental, que seguramente tendrá un clima muy caliente por el flojo presente del equipo, que necesita ganar ya en el campeonato para salir del fondo de la Zona B del Clausura.
Luego, el miércoles 19 a partir de 19.30, tan solo tres días después, iniciará la serie de octavos de la Sudamericana con Independiente de Santa Fe en Colombia. Cabe recordar que este partido ya tendría que haberse jugado hace una semana según lo previsto, pero terminó siendo suspendido por el terremoto que azotó a buena parte de Colombia.
El club de Núñez continuará su agenda el domingo 23 con un duelo de alto vuelo con el Vélez de Guillermo desde las 19.15 en el Monumental por la sexta jornada del torneo. Y la seguidilla de 4 partidos en 10 días, es decir, con un promedio de duelo cada dos días y medio terminará el miércoles 26, cuando choque con Santa Fe en el Monumental, también a las 21:30, por la vuelta de la serie.
"Si las cosas no se dan, no le voy a hacer mal a River. Si no la puedo dar vuelta rápido, me iré a mi casa", remarcó el Chacho después de la derrota con Tigre en Victoria. Se vienen partidos importantes para no quedar muy relegado en la carrera de los playoffs y avanzar de ronda en el certamen internacional. Ya sin margen de error, el River de Coudet, formado en un mercado de pases histórico, tiene que aparecer...
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