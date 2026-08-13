La gran seguidilla de partidos de River en la que Coudet buscará revertir la historia

"Si las cosas no se dan, no le voy a hacer mal a River. Si no la puedo dar vuelta rápido, me iré a mi casa", remarcó el Chacho después de la derrota con Tigre en Victoria. Se vienen partidos importantes para no quedar muy relegado en la carrera de los playoffs y avanzar de ronda en el certamen internacional. Ya sin margen de error, el River de Coudet, formado en un mercado de pases histórico, tiene que aparecer...