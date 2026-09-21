Nadia Podoroska cayó en la final del WTA 250 de San Pablo

La rosarina perdió ante Kaitlin Quevedo en tres sets, pero cerró una semana inolvidable con un gran tenis y por la que subirá 117 puestos en el ranking.
Nadia Podoroska no pudo coronar su gran semana con el título del WTA 250 de San Pablo. La rosarina perdió la final ante la española Kaitlin Quevedo por 4-6, 6-4 y 6-2, pero volvió a competir en una definición del circuito después de un largo período de inactividad. La argentina regresó a los primeros planos tras 15 meses alejada de las canchas y protagonizó una actuación que le permitirá dar un salto importante en el ranking mundial.
La tenista de 29 años había alcanzado la final después de eliminar en semifinales a Paula Badosa, exnúmero dos del mundo, por 6-3 y 6-4. Con ese triunfo, se convirtió en la primera argentina en llegar a una definición WTA desde Paula Ormaechea, finalista en Bogotá 2013. Aunque no pudo quedarse con el trofeo, Podoroska sumó victorias importantes ante Lucrezia Stefanini, Eva Lys, quinta preclasificada, Suzan Lamens y la propia Badosa.
El partido decisivo comenzó favorable para la argentina, que logró sacar ventaja rápidamente, pero Quevedo reaccionó y llevó el encuentro al tercer set. La española tomó el control en el tramo final y cerró la definición con un 6-2, para conquistar el primer título WTA de su carrera. Podoroska intentó mantenerse en partido, aunque no logró repetir el nivel que había mostrado durante las rondas anteriores del torneo brasileño.
Más allá de la derrota, la rosarina tendrá una importante recompensa en el ranking mundial. Había comenzado su participación en San Pablo en el puesto 317 y, con la actualización de la clasificación, subirá 117 lugares hasta ubicarse en el 200°. El resultado representa una recuperación significativa después de su regreso al circuito, que incluyó una participación en el US Open mediante su ranking protegido y un triunfo ante la suiza Simona Waltert.
La actuación en Brasil también significó un nuevo paso en la carrera de Podoroska, que ya había alcanzado las semifinales de Roland Garros 2020, Chennai 2022, Budapest 2023 y Ningbo 2023. En París, cuatro años atrás, se convirtió en la primera tenista argentina de la Era Abierta en llegar a las semifinales del Grand Slam francés.
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