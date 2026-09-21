Nadia Podoroska cayó en la final del WTA 250 de San Pablo

Más allá de la derrota, la rosarina tendrá una importante recompensa en el ranking mundial. Había comenzado su participación en San Pablo en el puesto 317 y, con la actualización de la clasificación, subirá 117 lugares hasta ubicarse en el 200°. El resultado representa una recuperación significativa después de su regreso al circuito, que incluyó una participación en el US Open mediante su ranking protegido y un triunfo ante la suiza Simona Waltert.