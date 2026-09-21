Fórmula 1: por qué el GP de Azerbaiyán se correrá el sábado

El Gran Premio en la ciudad de Bakú se correrá el sábado por el Día del Recuerdo en Azerbaiyán. Será la tercera participación de Franco Colapinto en este circuito callejero.
La actividad para el argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, en la Fórmula 1 regresará este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú y tendrá una particularidad: la carrera se correrá el sábado.
La modificación del cronograma responde a que el domingo 27 se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo, una jornada oficial de duelo establecida en homenaje a los militares fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.
El enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia se extendió durante 44 días y tuvo como eje el control de la región de Nagorno-Karabaj. El conflicto comenzó el 27 de septiembre y finalizó el 10 de noviembre de 2020.
Luego de esas semanas de enfrentamientos, Azerbaiyán recuperó el control de gran parte del enclave y de los territorios que lo rodeaban, que se encontraban bajo dominio armenio. El conflicto dejó miles de militares muertos de ambos lados.
Por este motivo, el Gobierno de Azerbaiyán solicitó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) adelantar la programación del Gran Premio, pedido que finalmente fue aprobado.
Así, la actividad en Bakú comenzará el jueves con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El viernes se desarrollará la tercera y última práctica, mientras que el sábado tendrá lugar la carrera.
Esta será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. En 2024, el argentino tuvo una destacada actuación al finalizar octavo y sumar cuatro puntos, en apenas su segunda competencia dentro de la Fórmula 1.
Un año después, en 2025, su resultado fue diferente: terminó en el decimonoveno puesto.
El Gran Premio de Azerbaiyán será la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 2026, que tiene al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, como líder del certamen.
Jueves 24 de septiembre
Viernes 25 de septiembre
Sábado 26 de septiembre
comentar