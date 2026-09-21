Fórmula 1: por qué el GP de Azerbaiyán se correrá el sábado

Por este motivo, el Gobierno de Azerbaiyán solicitó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) adelantar la programación del Gran Premio, pedido que finalmente fue aprobado.

Así, la actividad en Bakú comenzará el jueves con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El viernes se desarrollará la tercera y última práctica, mientras que el sábado tendrá lugar la carrera.

Esta será la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. En 2024, el argentino tuvo una destacada actuación al finalizar octavo y sumar cuatro puntos, en apenas su segunda competencia dentro de la Fórmula 1.

Un año después, en 2025, su resultado fue diferente: terminó en el decimonoveno puesto.

El Gran Premio de Azerbaiyán será la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 2026, que tiene al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, como líder del certamen.

Cronograma de actividades del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 - 6.30 (hora argentina).

Práctica 2: 9.00 - 10.00

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 - 6.30

Clasificación: 9.00 - 10.00

Sábado 26 de septiembre