Franco Colapinto volvió a sumar puntos: finalizó 8° en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

El piloto argentino ganó terreno después de la carrera de Mónaco y una clasificación complicada. Así terminó en la zona de puntos y sumó cuatro para Alpine. Lewis Hamilton fue el ganador del Gran Premio.
Franco Colapinto volvió a sacar su mejor versión y se metió en la zona de puntos en el GP de Barcelona-Cataluña: terminó 8° y acumuló cuatro unidades para Alpine en la Fórmula 1. Su compañero de equipo, Pierre Gasly se acomodó en el séptimo lugar, con seis. Y el ganador fue Lewis Hamilton.
El argentino había largado en el puesto 13°, pero concretó una gran salida para reposicionarse 11° y mejorar las cosas desde las primera vuelta. Sin embargo, el desgaste de las lo llevó a hacer una parada temprana. Gasly fue más firme y en el giro 20, por orden desde la radio, Colapinto tuvo que dejarlo pasar.
Si bien no le gustó la decisión, se redimió y mejoró su actuación en el circuito.
Colapinto consiguió un undercut a Liam Lawson en boxes en la vuelta 35 y le permitió acomodarse aún más. Debido al Virtual Safety Car consecuente al abandono de Fernando Alonso, en el que los autos deben reducir la velocidad, Hamilton pudo conseguir la victoria por sobre los Mercedes.
Alpine ya había quedado en una buena posición para sumar puntos con Gasly noveno y Colapinto décimo, pero los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc fueron un plus para que la escudería francesa sume dos lugares y así finalizar una gran jornada con diez puntos en total.
“Una buena carrera, muchos puntos, muy positivo para todo el equipo. Tuve mala suerte con la parada antes del Safety Car pero para el equipo, haber sumado puntos con los dos, es muy bueno. A seguir trabajando”, expresó el pilarense, positivo tras la carrera que lo reestablece después de la floja jornada en Mónaco .
Lewis Hamilton fue el ganador y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, en lo que fue su primer triunfo con Ferrari. Kimi Antonelli, campeón en Mónaco, dio un golpe al superar a su compañero, pero su monoplaza se rompió y no pudo continuar por la pelea del título. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio.
El próximo GP de la Fórmula 1 tendrá lugar el Austria, entre el 26 y el 28 de junio. La carrera del domingo se llevará a cabo a partir de las 10, hora argentina.
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