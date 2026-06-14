Franco Colapinto volvió a sumar puntos: finalizó 8° en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

Alpine ya había quedado en una buena posición para sumar puntos con Gasly noveno y Colapinto décimo, pero los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc fueron un plus para que la escudería francesa sume dos lugares y así finalizar una gran jornada con diez puntos en total.



“Una buena carrera, muchos puntos, muy positivo para todo el equipo. Tuve mala suerte con la parada antes del Safety Car pero para el equipo, haber sumado puntos con los dos, es muy bueno. A seguir trabajando”, expresó el pilarense, positivo tras la carrera que lo reestablece después de la floja jornada en Mónaco .

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No contestó lo del cambio de posiciones pic.twitter.com/ISbzVL72gX — Alpine ARG (@AlpineArg_) June 14, 2026

Lewis Hamilton fue el ganador y alcanzó las 106 victorias en la Fórmula 1, en lo que fue su primer triunfo con Ferrari. Kimi Antonelli, campeón en Mónaco, dio un golpe al superar a su compañero, pero su monoplaza se rompió y no pudo continuar por la pelea del título. George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) completaron el podio.

El próximo GP de la Fórmula 1 tendrá lugar el Austria, entre el 26 y el 28 de junio. La carrera del domingo se llevará a cabo a partir de las 10, hora argentina.