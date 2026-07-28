Zidane asumió como nuevo técnico de la Selección de Francia y reveló por qué rechazó todas las ofertas para volver a dirigir

El campeón del mundo con los Bleus en 1998 iniciará un nuevo ciclo al frente del seleccionado tras la salida de Didier Deschamps. Firmó por cuatro años y estrenará su gestión en septiembre por la Liga de Naciones.
Después de varios años de espera, Zinedine Zidane finalmente alcanzó el objetivo que había marcado para su carrera como entrenador. La Federación Francesa de Fútbol lo presentó este lunes como nuevo director técnico del seleccionado, con un vínculo por cuatro temporadas. Su ciclo comenzará oficialmente el 1 de agosto y tendrá su estreno en septiembre frente a Turquía por la Liga de Naciones.
Durante el acto en París, el exentrenador de Real Madrid dejó en claro que nunca perdió de vista este desafío. "El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. Tuve propuestas durante cuatro o cinco años para dirigir clubes y las rechacé a todas por la selección." Así explicó por qué permaneció alejado de los bancos desde 2021.
El anuncio estuvo encabezado por Philippe Diallo, presidente de la FFF, quien destacó la relevancia de la designación. "Este es un momento excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección." Además, contó que el primer acercamiento para ofrecerle el puesto se produjo en febrero de 2025.
El flamante seleccionador llega con un currículum sobresaliente para iniciar esta etapa. En su paso por el conjunto madrileño conquistó tres Champions League consecutivas, dos títulos de La Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de España, una trayectoria que lo ubica entre los entrenadores más exitosos de su generación.
El desafío también tiene un fuerte componente simbólico para el fútbol francés. Quien fue figura del equipo campeón del Mundial 1998 y de la Eurocopa 2000 regresa al seleccionado, esta vez desde el banco de suplentes, casi dos décadas después de su recordada despedida como futbolista en la final de Alemania 2006.
El nuevo ciclo comenzará tras una etapa muy exitosa de Didier Deschamps, que permaneció 14 años al frente del equipo. Bajo su conducción, Francia levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y terminó cuarto en el Mundial 2026, una herencia deportiva de gran peso.
La primera prueba oficial llegará el 25 de septiembre. Ese día, el conjunto galo recibirá a Turquía por la Liga de Naciones, encuentro para el que el nuevo entrenador confeccionará su primera convocatoria tras asumir formalmente el cargo el próximo 1 de agosto.
comentar