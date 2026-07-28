Zidane asumió como nuevo técnico de la Selección de Francia y reveló por qué rechazó todas las ofertas para volver a dirigir

El desafío también tiene un fuerte componente simbólico para el fútbol francés. Quien fue figura del equipo campeón del Mundial 1998 y de la Eurocopa 2000 regresa al seleccionado, esta vez desde el banco de suplentes, casi dos décadas después de su recordada despedida como futbolista en la final de Alemania 2006.

La présentation du nouveau sélectionneur de l'Equipe de France en direct. https://t.co/sB88zHliKt — Equipe de France (@equipedefrance) July 28, 2026

El nuevo ciclo comenzará tras una etapa muy exitosa de Didier Deschamps, que permaneció 14 años al frente del equipo. Bajo su conducción, Francia levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y terminó cuarto en el Mundial 2026, una herencia deportiva de gran peso.

La primera prueba oficial llegará el 25 de septiembre. Ese día, el conjunto galo recibirá a Turquía por la Liga de Naciones, encuentro para el que el nuevo entrenador confeccionará su primera convocatoria tras asumir formalmente el cargo el próximo 1 de agosto.