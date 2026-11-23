El entrenador del Merengue fue consultado sobre la posibilidad del club blanco de ejecutar la opción de recompra del volante argentino que brilla en el Como y en la Selección Argentina.
José Mourinho protagonizó una respuesta contundente cuando le consultaron por la posibilidad de que el Real Madrid vuelva a incorporar a Nico Paz. En la conferencia de prensa previa al partido frente al PSV Eindhoven, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, el entrenador portugués evitó referirse al mediapunta argentino y fue tajante: “No es mi jugador”.
La pregunta apuntó tanto a las condiciones futbolísticas del joven como a la posibilidad de que el conjunto español active la opción de recompra que conserva sobre él. Sin embargo, Mourinho no quiso profundizar sobre el tema y dejó en claro que, mientras el futbolista pertenezca al Como de Italia, no tiene intenciones de opinar sobre su situación.
El interés por el regreso de Paz al Santiago Bernabéu volvió a tomar fuerza después de su gran presente en el fútbol italiano y sus últimas actuaciones con la Selección Argentina. Durante la fecha FIFA de noviembre, el volante fue titular frente a Uruguay y Costa Rica, partido en el que convirtió dos goles y se destacó en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El Real Madrid conserva una opción de recompra de 80 millones de euros que podrá ejecutar hasta julio de 2027. Cabe recordar que el Como adquirió la totalidad de los derechos económicos del argentino a mediados de 2026, después de desembolsar 60 millones de euros por el porcentaje restante, aunque la institución española se aseguró la posibilidad de recuperarlo mediante esa cláusula.
La situación representa un cambio importante respecto del mercado de pases anterior, cuando el Madrid tuvo la oportunidad de repescarlo por nueve millones de euros y finalmente no lo hizo. En aquella oportunidad, el propio Paz prefería continuar en Italia para sumar minutos y seguir desarrollándose. Ahora, con su cotización en alza y una cláusula considerablemente más elevada, su futuro vuelve a estar en el centro de la escena europea.
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