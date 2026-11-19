El presidente de Estudiantes destacó el talento, la personalidad y la lectura de juego del atacante del Como, aunque pidió paciencia para que pueda desarrollar todo su potencial sin comparaciones desmedidas.
Juan Sebastián Verón quedó maravillado con las condiciones futbolísticas de Nico Paz y no dudó en ubicarlo entre los talentos argentinos más destacados de los últimos tiempos. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el presidente de Estudiantes elogió al atacante del Como y lo comparó con los grandes: "A los 22 años, ciertas cosas solo se las vi hacer a Messi y a un tal Diego Armando Maradona", aseguró la Brujita, con una frase que rápidamente llamó la atención.
El dirigente aclaró que sus palabras no representan una comparación directa con los dos máximos referentes de la historia del fútbol argentino, aunque consideró que Paz tiene condiciones extraordinarias para construir su propio camino. "El futuro es suyo, si continúa comportándose como profesional como lo está haciendo", sostuvo. También destacó su personalidad dentro de la cancha y la confianza que despierta entre sus compañeros, que suelen buscarlo incluso cuando tiene rivales encima porque saben que puede resolver situaciones complicadas.
Verón fue más allá y definió al futbolista del Como como un líder futbolístico, especialmente por su capacidad para interpretar los espacios y manejar los tiempos de cada jugada. En ese sentido, se animó a establecer una comparación con su propio estilo como jugador. "Admito que Nico Paz es un Verón 20 metros más adelantado. Libre para buscar el remate, el gol, la asistencia, el pase filtrado", explicó, en referencia a la libertad que tiene el joven para participar de la creación y finalizar los ataques.
La Brujita también relativizó que la goleada 7-0 de Argentina ante Costa Rica sea el principal parámetro para medir su talento. Para el presidente de Estudiantes, sus condiciones ya quedaron demostradas en escenarios más exigentes, especialmente durante su participación en la Serie A italiana. Además, advirtió sobre la importancia de evitar que las expectativas desmedidas condicionen su crecimiento. "Hacen falta calma, paciencia y un poco de suerte", señaló, al recordar que otros jóvenes enganches argentinos sufrieron el peso de las comparaciones.
En la entrevista también se refirió a Franco Mastantuono, a quien reconoció por sus condiciones técnicas, su velocidad y su facilidad para gambetear, aunque consideró que todavía atraviesa una etapa de desarrollo anterior a la de Paz. "Tiene cualidades notables, gambetea con facilidad, es rápido y posee buena velocidad de ejecución. Pero, en comparación con Nico Paz, está más verde, y es normal porque nació en 2007: tiene tres años menos", analizó Verón. También valoró la importancia de que el futbolista encuentre continuidad para seguir evolucionando.
Por último, el exjugador proyectó a ambos talentos como posibles protagonistas de la Selección Argentina en los próximos años, especialmente durante la etapa posterior a Messi. Con una generación que empieza a ganar espacio en el equipo de Lionel Scaloni, Verón destacó la tradición nacional de formar futbolistas creativos y dejó un mensaje para acompañar su crecimiento. "Somos la tierra de los números 10, y estos dos chicos pueden hacernos soñar despiertos. Siempre que los dejemos crecer en santa paz", concluyó.
comentar