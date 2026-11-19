En la entrevista también se refirió a Franco Mastantuono, a quien reconoció por sus condiciones técnicas, su velocidad y su facilidad para gambetear, aunque consideró que todavía atraviesa una etapa de desarrollo anterior a la de Paz. "Tiene cualidades notables, gambetea con facilidad, es rápido y posee buena velocidad de ejecución. Pero, en comparación con Nico Paz, está más verde, y es normal porque nació en 2007: tiene tres años menos", analizó Verón. También valoró la importancia de que el futbolista encuentre continuidad para seguir evolucionando.

Por último, el exjugador proyectó a ambos talentos como posibles protagonistas de la Selección Argentina en los próximos años, especialmente durante la etapa posterior a Messi. Con una generación que empieza a ganar espacio en el equipo de Lionel Scaloni, Verón destacó la tradición nacional de formar futbolistas creativos y dejó un mensaje para acompañar su crecimiento. "Somos la tierra de los números 10, y estos dos chicos pueden hacernos soñar despiertos. Siempre que los dejemos crecer en santa paz", concluyó.