Operaron al Dibu Martínez y se perderá los próximos amistosos de la Selección

El arquero de la Selección Argentina sufrió una fractura de maxilar tras un violento choque de cabezas durante el triunfo del Chelsea ante Everton por la Premier League.
El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, fue operado con éxito tras sufrir una fractura de maxilar durante el triunfo del Chelsea por 2-0 frente al Everton, por la séptima fecha de la Premier League. El futbolista de 34 años deberá afrontar una recuperación de aproximadamente 40 días y quedó descartado para los próximos amistosos del equipo nacional.
El episodio ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el guardameta marplatense protagonizó un violento choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, de 1,95 metros de altura.
El impacto generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico, ya que Martínez permaneció tendido sobre el césped durante casi diez minutos mientras recibía atención médica.
Finalmente, el arquero fue retirado en camilla y trasladado a un hospital de Liverpool para someterse a distintos estudios que permitieran determinar la gravedad de la lesión.
Las primeras evaluaciones llevaron tranquilidad, debido a que el futbolista permanecía consciente y las tomografías descartaron lesiones de gravedad en la cabeza, el cuello y la espalda.
Sin embargo, los médicos confirmaron una fractura de maxilar que obligó a realizar una intervención quirúrgica. La operación resultó exitosa, aunque el arquero deberá permanecer alejado de las canchas durante aproximadamente un mes y medio.
La lesión representa una baja importante tanto para Chelsea como para la Selección Argentina, que tiene programados dos compromisos internacionales durante la próxima fecha FIFA.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente se medirá con Costa Rica, el 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Con los plazos de recuperación previstos, Martínez no estará disponible para ninguno de esos encuentros, por lo que el entrenador deberá buscar una alternativa para ocupar el arco argentino.
Mientras tanto, desde su entorno buscaron transmitir tranquilidad sobre su estado de salud. Su esposa, Mandinha, publicó un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de afecto recibidas.
“Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre”, expresó.
De esta manera, el Dibu comenzará un proceso de recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas, con el objetivo de regresar en óptimas condiciones tanto a su club como a la Selección Argentina.
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