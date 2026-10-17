Operaron al Dibu Martínez y se perderá los próximos amistosos de la Selección

Finalmente, el arquero fue retirado en camilla y trasladado a un hospital de Liverpool para someterse a distintos estudios que permitieran determinar la gravedad de la lesión.

Las primeras evaluaciones llevaron tranquilidad, debido a que el futbolista permanecía consciente y las tomografías descartaron lesiones de gravedad en la cabeza, el cuello y la espalda.

Sin embargo, los médicos confirmaron una fractura de maxilar que obligó a realizar una intervención quirúrgica. La operación resultó exitosa, aunque el arquero deberá permanecer alejado de las canchas durante aproximadamente un mes y medio.

Baja en Chelsea y la Selección

La lesión representa una baja importante tanto para Chelsea como para la Selección Argentina, que tiene programados dos compromisos internacionales durante la próxima fecha FIFA.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente se medirá con Costa Rica, el 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Con los plazos de recuperación previstos, Martínez no estará disponible para ninguno de esos encuentros, por lo que el entrenador deberá buscar una alternativa para ocupar el arco argentino.

Mientras tanto, desde su entorno buscaron transmitir tranquilidad sobre su estado de salud. Su esposa, Mandinha, publicó un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de afecto recibidas.

“Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre”, expresó.

De esta manera, el Dibu comenzará un proceso de recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas, con el objetivo de regresar en óptimas condiciones tanto a su club como a la Selección Argentina.