Oscar Ustari quiere terminar su carrera en Independiente

"Me encantaría terminar mi carrera con la camiseta de Independiente. Desde que me fui, nunca tuve contacto con el club, fue algo que siempre me dolió; la gente hoy me castiga porque jugando para Boca le grité un gol, pero eso fue un descargo personal por lo que me había hecho el presidente del club en ese momento, pero no saben que llamé para volver”, confesó Ustari en declaraciones a Súper Mitre Deportivo.

Y agregó: "Cuando me llamaron para ir a Boca hablé con el entrenador y le dije que si volvía al país me encantaría que sea a Independiente. Cuando regreso justo el club estaba complicado con el tema del descenso, hablé con Gabriel Milito y esperé un llamado, pero cuando lo hicieron el campeonato estaba en la sexta fecha y ya había arreglado con Boca”.

Más tarde dio otros detalles de lo sucedido: “El presidente en ese momento era Cantero, sé que él y los dirigentes sabían de mi deseo de volver al club, incluso también algunos jugadores. Quise dar una mano pero nunca se dio y ahora tuve que ir a la cancha escondido, porque después de esa situación la gente a mí me crucificó”.

Y cerró: “Mi sueño es poder volver a independiente y que mi hijo me vea atajando. Iría a la cancha siempre, pero como se dieron las cosas últimamente, lo más factible es que mi hijo vaya de grande a la cancha y que sepa que su padre debutó ahí como profesional”.