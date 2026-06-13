Pierre Gasly explotó contra el monoplaza de Alpine: "Nunca me pasó en 10 años"

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La escudería realizó cambios sin éxito en el monoplaza. Foto: Reuters.

En paralelo, Franco Colapinto, quien también quedó fuera de la Q3, intentó rescatar algunos aspectos positivos dentro de un contexto adverso. “Hoy ha sido otro día complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos. Hemos logrado algunas pequeñas mejoras con respecto a ayer, pero no han sido tan significativas como hubiéramos deseado entre el viernes y el sábado, ni como las que hemos demostrado en pruebas anteriores".

"No me siento muy cómodo en el coche y derrapa mucho, lo que lo hace impredecible y difícil de conducir, sobre todo a la hora de apretar en una vuelta durante la clasificación. No es por falta de esfuerzo, estamos trabajando muy duro como equipo para intentar entender cómo solucionarlo", comentó.

"Probamos muchas cosas, pero no mejoró lo suficiente como para permitirnos luchar por la Q3. Esperábamos estar más cerca del top 10 este fin de semana y nos quedamos bastante lejos. A ver qué nos depara mañana; con el calor y el desgaste, puede que haya alguna variación en la estrategia, y haremos todo lo posible por luchar por los puntos”, finalizó.