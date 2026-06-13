Pierre Gasly explotó contra el monoplaza de Alpine: "Nunca me pasó en 10 años"

El piloto francés, compañero de Franco Colapinto, criticó que el auto "va de derecha a izquierda" cuando aprieta los frenos tras la mala clasificación para el GP de Barcelona.
Pierre Gasly explotó contra el monoplaza de Alpine después de la mala clasificación en el Gran Premio de Barcelona tanto personal (largará 14°) como del propio Franco Colapinto (iniciará 13°). "Nunca me pasó en 10 años", disparó sobre el auto de la escudería de la Fórmula 1.
"No sé qué me pasa, es la primera vez en diez años: en cuanto toco los frenos, tengo el coche que va de derecha a izquierda”, explicó a Canal+ de Francia, según replicó el portal especializado Motorsport. “Tuvimos el problema todo el día ayer, no consiguen entender de dónde viene. Así que cambiamos el chasis esta noche y vuelve a ser lo mismo desde esta mañana. Primera curva, cuarta curva, en cuanto freno, intento ir a la derecha y el coche va a la izquierda; vuelve y es muy, muy complicado, cero feeling en los frenos”, agregó.
Gasly reconoció que ni siquiera tienen claro cómo afrontar la largada. “Veremos si salimos desde el pit lane o... Hay que entender de dónde viene porque cuando llegamos a 340 [km/h] al final de la recta freno sin saber hacia qué lado va a ir el coche; tengo el volante recto, a veces va a la derecha, a veces a la izquierda... Sí, es extremadamente extraño y nunca había tenido esto en diez años y el problema es que no conseguimos entender de dónde viene”, contó.
Las dificultades de Gasly no se reducen a una cuestión puramente personal. El propio piloto reconoció que el A526 presenta deficiencias generalizadas en el trazado de Montmeló: “Creo que también es muy, muy complicado (para nosotros) en esta pista desde el comienzo del fin de semana. Vemos que incluso en las curvas rápidas, por desgracia, no somos lo bastante competitivos”.
La escudería realizó cambios sin éxito en el monoplaza. Foto: Reuters.
En paralelo, Franco Colapinto, quien también quedó fuera de la Q3, intentó rescatar algunos aspectos positivos dentro de un contexto adverso. “Hoy ha sido otro día complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos. Hemos logrado algunas pequeñas mejoras con respecto a ayer, pero no han sido tan significativas como hubiéramos deseado entre el viernes y el sábado, ni como las que hemos demostrado en pruebas anteriores".
"No me siento muy cómodo en el coche y derrapa mucho, lo que lo hace impredecible y difícil de conducir, sobre todo a la hora de apretar en una vuelta durante la clasificación. No es por falta de esfuerzo, estamos trabajando muy duro como equipo para intentar entender cómo solucionarlo", comentó.
"Probamos muchas cosas, pero no mejoró lo suficiente como para permitirnos luchar por la Q3. Esperábamos estar más cerca del top 10 este fin de semana y nos quedamos bastante lejos. A ver qué nos depara mañana; con el calor y el desgaste, puede que haya alguna variación en la estrategia, y haremos todo lo posible por luchar por los puntos”, finalizó.
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