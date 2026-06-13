Brasil empató con el bravo Marruecos en su debut en la Copa del Mundo

Brasil tuvo el debut bravo que esperaba tener con Marruecos, la mejor selección de la última década de África, que logró un histórico cuarto lugar en el Mundial 2022 y fue declarado campeón de su continente en la edición de 2025 tras la escandalosa final con Senegal. Fue 1 a 1 en Nueva York, ambos buscarán ganar sus otros dos compromisos para ganar el Grupo C y será importante la diferencia de gol para el caso de que los dos consigan el objetivo.