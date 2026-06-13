Brasil empató con el bravo Marruecos en su debut en la Copa del Mundo

El equipo de Carlo Ancelotti igualó 1 a 1 contra el conjunto marroquí en Nueva York. Ismael Saibari y Vinicius marcaron los tantos del partido.
Brasil tuvo el debut bravo que esperaba tener con Marruecos, la mejor selección de la última década de África, que logró un histórico cuarto lugar en el Mundial 2022 y fue declarado campeón de su continente en la edición de 2025 tras la escandalosa final con Senegal. Fue 1 a 1 en Nueva York, ambos buscarán ganar sus otros dos compromisos para ganar el Grupo C y será importante la diferencia de gol para el caso de que los dos consigan el objetivo.
Brasil fue superado durante el primer tiempo por Marruecos, comenzó perdiendo el partido, zafó de varios goles y gracias al talento de Vinicius encontró la igualdad. Ismael Saibiri abrió el marcador a los 21 minutos después de quedar frente a frente con Alisson y picarle el balón con mucha calidad. Y, diez minutos después cuando los marroquís estaban cerca del segundo, apareció la estrella del Real Madrid con una jugada individual para superar con su tiro a Bono.
El equipo de Carlo Ancelotti logró adueñarse del balón y controlar el tramite del encuentro en el complemento, aunque sin lograr una fluidez de su juego y generar una cantidad aceptable de ocasiones de gol. Fueron muy poquitas aisladas con definiciones que no exigieron a Bono.
Brasil quedó en deuda con el fútbol, pero mientras inicia el ciclo de Ancelotti logró un empate valioso contra una selección afianzada y que lo posiciona bien de cara a los compromisos contra los humildes Haití y Escocia. Ancelotti tiene que lograr que su conjunto de figuras logre ser un equipo con juego fluido más allá del talento individual.
Por otro lado, Neymar no sumó minutos debido a que sigue recuperándose de una lesión de grado dos del gemelo derecho. Ausente en el amistoso ante Egipto en Cleveland previo al comienzo de la Copa del Mundo y en este estreno con Marruecos, apuntará a sumar minutos en la segunda fecha frente a Haití, que será el viernes 19 de junio a las 21.30.
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