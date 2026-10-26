Por error anunciaron quienes son los tres candidatos a ganar el Balón de Oro

Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, tres de los grandes candidatos a quedarse con el galardón, deslizó la organización.
La organización del Balón de Oro 2026 anunció por error los tres finalistas, entre los que no se encuentra el argentino Lionel Messi, sub campeón del Mundo.
Mientras se anunciaban las posiciones de los 30 futbolistas nominados al premio más importante del fútbol mundial, la organización publicó por error en su página web tres artículos que presentaban como ganadores a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, tres de los grandes candidatos a quedarse con el galardón.
Las publicaciones aparecieron cuando todavía faltaban alrededor de cuatro horas para el anuncio oficial, previsto para las 18.30 de Argentina. En cada una se repasaban los méritos deportivos del protagonista, con estadísticas de goles y asistencias, títulos conquistados y otros datos que respaldaban su candidatura.
Esto dio un indicio que se trató de contenidos preparados con anticipación para ser publicados una vez que se conociera el vencedor.
Mientras tanto, Messi se encuentra en Miami viendo las alternativos a través de internet. La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).
Con Messi en esa lista, estos son los 10 nombres que quedaron como máximos candidatos a ganar el Balón de Oro. Antes de la gala se mencionarán a los siete que quedan afuera del camino por el premio mayor y quedarán los tres finalistas.
Harry Kane (Bayern Múnich)
Ousmane Dembélé (PSG)
Erling Haaland (Manchester City)
Lamine Yamal (Barcelona)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Fabián Ruiz (PSG)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Rodri (Manchester City/Barcelona)
Lionel Messi (Inter Miami)
Michael Olise (Bayern Múnich)
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