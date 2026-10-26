Por error anunciaron quienes son los tres candidatos a ganar el Balón de Oro

Mientras tanto, Messi se encuentra en Miami viendo las alternativos a través de internet. La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

Con Messi en esa lista, estos son los 10 nombres que quedaron como máximos candidatos a ganar el Balón de Oro. Antes de la gala se mencionarán a los siete que quedan afuera del camino por el premio mayor y quedarán los tres finalistas.