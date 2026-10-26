Lula festejó su reelección en Brasil con una chicana con Corinthians: "Parece Bolsonaro, solo pierde"

El mandatario aprovechó su discurso de victoria para bromear sobre la crisis futbolística del Timao, club del cual es hincha, pero que atraviesa una racha negativa y pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño.
Con el 51,79% de los votos, Lula da Silva consiguió la reelección presidencial en Brasil y celebró el resultado con un discurso en el que también hubo lugar para su pasión por el fútbol. Hincha de Corinthians, el mandatario no ocultó su preocupación por el presente del equipo paulista y aprovechó para lanzar una chicana política.
“Me voy a reunir con el Corinthians también porque, carajo… Corinthians perdió otra vez. ¿A dónde vamos a llegar? Parece Bolsonaro, solo pierde”, expresó entre risas y gestos de preocupación, en una referencia directa a Flávio Bolsonaro, su rival electoral e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La comparación tuvo como destinatario al senador del Partido Liberal, quien había obtenido el 47% de los votos en la primera vuelta, celebrada a comienzos de octubre. Así, el dirigente brasileño mezcló la celebración política con una ironía futbolera sobre el difícil momento que atraviesa su equipo.
Las razones de su inquietud están a la vista: Corinthians perdió nueve de sus últimos 11 partidos y se encuentra en zona de descenso del Brasileirao. La última victoria destacada del conjunto paulista se produjo el 20 de agosto, cuando venció 1-0 a Rosario Central y consiguió la clasificación al eliminar al equipo argentino de la Copa Libertadores.
Pese a la crisis deportiva, el club también se hizo presente tras el resultado electoral y publicó un mensaje para felicitar al mandatario por la continuidad de su gestión.
“El Sport Club Corinthians Paulista felicita a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de la república por los próximos cuatro años. ¡Viva la democracia brasileña!”, expresó la institución en sus redes sociales.
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