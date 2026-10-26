Lula festejó su reelección en Brasil con una chicana con Corinthians: "Parece Bolsonaro, solo pierde"

O Sport Club Corinthians Paulista deseja os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito como presidente da república para o mandato dos próximos quatro anos à frente do nosso país. Viva a democracia do Brasil. https://t.co/fegAosmQL3 — Corinthians (@Corinthians) October 26, 2026

Pese a la crisis deportiva, el club también se hizo presente tras el resultado electoral y publicó un mensaje para felicitar al mandatario por la continuidad de su gestión.

“El Sport Club Corinthians Paulista felicita a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de la república por los próximos cuatro años. ¡Viva la democracia brasileña!”, expresó la institución en sus redes sociales.