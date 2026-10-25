Messi inauguró la Messi Cup con un divertido blooper con el traductor

El astro rosarino inauguró el torneo juvenil en Miami con un mensaje para los participantes y protagonizó un divertido intercambio con el traductor que se volvió uno de los momentos destacados de la jornada.
Lionel Messi protagonizó un divertido momento durante la ceremonia inaugural de la Messi Cup, el torneo internacional juvenil que reúne a 16 clubes de Europa y América en Estados Unidos. El astro argentino fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes y, después de ofrecer un extenso mensaje en español, se dio cuenta de que el traductor debía reproducir sus palabras en inglés. Entre risas, reconoció su descuido con una frase que desató las carcajadas de los presentes: “Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?”.
La respuesta del traductor terminó de completar la escena y provocó una nueva reacción distendida del rosarino. “Sí, pero la vamos a hacer cortito porque tampoco queremos que los chicos se queden bajo la lluvia”, le contestó, en referencia a las condiciones en las que se desarrollaba el acto. Antes del intercambio, Messi había invitado a los juveniles a disfrutar de la competencia más allá de los resultados y a aprovechar la posibilidad de compartir experiencias con futbolistas de otras culturas. “Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas”, expresó el campeón del mundo.
Tras la ceremonia, el futbolista del Inter Miami se retiró del campo de juego entre los asistentes que buscaban acercarse para saludarlo y sacarse una foto. Más tarde, la transmisión lo mostró en un palco junto a Rodrigo De Paul, su amigo y compañero en el equipo estadounidense, mientras seguía los primeros encuentros del certamen. También estuvieron presentes Thiago y Mateo, sus hijos mayores, en una jornada que combinó el protagonismo del astro argentino con la actividad de las jóvenes promesas.
La Messi Cup celebra su segunda edición, organizada por el propio Lionel Messi y su productora, 525 Rosario, y se disputa entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. El torneo cuenta con 16 equipos Sub-16, el doble de participantes que en su estreno, y tiene programados 48 partidos. Entre los clubes participantes se encuentran River, Boca, Newell’s, Barcelona, Chelsea, Manchester City e Inter Miami, y el formato garantiza seis partidos para cada equipo.
Los participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes, con tres encuentros en la primera fase, uno contra cada rival de zona. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Copa Oro, mientras que los terceros y cuartos competirán por la Copa Plata. River, campeón de la edición inaugural, buscará defender el título y convertirse en bicampeón.
En la primera jornada, Boca goleó 3-0 a Manchester United, mientras que Inter Miami venció 2-1 a Independiente del Valle. Además, Ajax superó 2-1 a Inter de Milán, Palmeiras derrotó 2-0 a Barcelona y Atlético de Madrid le ganó 2-0 a Benfica. Flamengo y UE Cornellà igualaron sin goles, mientras que el encuentro entre River y Chelsea todavía estaba pendiente al cierre de la información.
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