Messi inauguró la Messi Cup con un divertido blooper con el traductor

Los participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes, con tres encuentros en la primera fase, uno contra cada rival de zona. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Copa Oro, mientras que los terceros y cuartos competirán por la Copa Plata. River, campeón de la edición inaugural, buscará defender el título y convertirse en bicampeón.

En la primera jornada, Boca goleó 3-0 a Manchester United, mientras que Inter Miami venció 2-1 a Independiente del Valle. Además, Ajax superó 2-1 a Inter de Milán, Palmeiras derrotó 2-0 a Barcelona y Atlético de Madrid le ganó 2-0 a Benfica. Flamengo y UE Cornellà igualaron sin goles, mientras que el encuentro entre River y Chelsea todavía estaba pendiente al cierre de la información.