Premios Olimpia 2025: hora, ternas y todo lo que hay que saber de la gran gala del deporte argentino

La gala premiará a los mejores exponentes en 43 disciplinas. En el rubro fútbol, la expectativa está puesta en figuras de la Selección argentina como Ángel Di María y Lautaro Martínez, mientras que en automovilismo vuelve a aparecer como candidato Franco Colapinto, tras el impacto generado por su temporada y su proyección internacional. Aunque el gran dominio de Agustín Canapino, quien logró la triple corona del deporte motor a nivel nacional se posiciona como un contendiente a quedarse con el premio.

Una de las novedades de esta edición será la entrega del "Premio Inspiración", destinado a deportistas que, aun sin obtener el Olimpia de Plata, se destaquen por su trayectoria y proyección. Esta distinción será definida por el voto del público e incluirá una beca anual para acompañar el desarrollo deportivo del ganador.

La ceremonia también marcará un hito con la inclusión oficial de los eSports dentro de las ternas. Los equipos nominados al Olimpia de Plata en esta disciplina son 9Z Globant, Bestia, Isurus, Kru, Leviatán y ShindeN. En tanto, los candidatos a mejor deportista de esports son Luken (CS2), Try (Counter), Josedeodo (League of Legends), K1ng (Fortnite), Nicolas99fc (FC 25) y Lulitenz (CS2).

Más allá de los nombres consagrados, los Premios Olimpia se caracterizan por visibilizar el esfuerzo y el rendimiento en disciplinas menos masivas, abarcando deportes que van desde la náutica y el ajedrez hasta las artes marciales y el atletismo.

En la edición anterior, el Olimpia de Oro 2024 fue compartido por Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, consolidado como una de las grandes figuras del fútbol argentino. Momento que dejó alguna duda en el ganador ya que muchos (incluido el Comité Olímpico Argentino), consideraban el el galardón dorado debió ser para José "El maligno" Torres por haber sido Medalla de oro de Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la categoría BMX Estilo libre masculino.

Embed ACÁ ESTÁN, ESTOS SON: LOS NOMINADOS PARA LOS PREMIOS OLIMPIA 2025Presentamos las ternas de quienes competirán por el Olimpia de Oro en la Gran Fiesta del Deporte.La terna de polo se conocerá en breve.Para agendar: se vienen los Premios Olimpia.22 de diciembre - Usina del Arte pic.twitter.com/9ITaS2Hf3B — Circulo de Periodistas Deportivos (@CirculoCPD) December 6, 2025

Todas las ternas de los Premios Olimpia

