Deportes |

Premios Olimpia 2025: hora, ternas y todo lo que hay que saber de la gran gala del deporte argentino

La 72ª edición de los Premios Olimpia reúne a las máximas figuras del deporte argentino, en una ceremonia imperdible con más de 40 ternas, y la expectativa por el Olimpia de Oro.

La Usina del Arte será este lunes 22 de diciembre el escenario de la 72ª edición de los Premios Olimpia, el reconocimiento más importante del deporte argentino. La ceremonia, organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, comenzará a las 21 por la pantalla de TyC Sports y reunirá a deportistas de todo el país que se destacaron a lo largo del año.

La gala premiará a los mejores exponentes en 43 disciplinas. En el rubro fútbol, la expectativa está puesta en figuras de la Selección argentina como Ángel Di María y Lautaro Martínez, mientras que en automovilismo vuelve a aparecer como candidato Franco Colapinto, tras el impacto generado por su temporada y su proyección internacional. Aunque el gran dominio de Agustín Canapino, quien logró la triple corona del deporte motor a nivel nacional se posiciona como un contendiente a quedarse con el premio.

Una de las novedades de esta edición será la entrega del "Premio Inspiración", destinado a deportistas que, aun sin obtener el Olimpia de Plata, se destaquen por su trayectoria y proyección. Esta distinción será definida por el voto del público e incluirá una beca anual para acompañar el desarrollo deportivo del ganador.

franco-colapinto-alpine

La ceremonia también marcará un hito con la inclusión oficial de los eSports dentro de las ternas. Los equipos nominados al Olimpia de Plata en esta disciplina son 9Z Globant, Bestia, Isurus, Kru, Leviatán y ShindeN. En tanto, los candidatos a mejor deportista de esports son Luken (CS2), Try (Counter), Josedeodo (League of Legends), K1ng (Fortnite), Nicolas99fc (FC 25) y Lulitenz (CS2).

Más allá de los nombres consagrados, los Premios Olimpia se caracterizan por visibilizar el esfuerzo y el rendimiento en disciplinas menos masivas, abarcando deportes que van desde la náutica y el ajedrez hasta las artes marciales y el atletismo.

En la edición anterior, el Olimpia de Oro 2024 fue compartido por Franco Colapinto, por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano “Dibu” Martínez, consolidado como una de las grandes figuras del fútbol argentino. Momento que dejó alguna duda en el ganador ya que muchos (incluido el Comité Olímpico Argentino), consideraban el el galardón dorado debió ser para José "El maligno" Torres por haber sido Medalla de oro de Ciclismo en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la categoría BMX Estilo libre masculino.

angel-di-maria-rosario-centraljpg

ADEMÁS: El mercado de pases de Boca y River: con qué jugadores están negociando

Embed

Todas las ternas de los Premios Olimpia

olimpia
  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • Esports (Deportes electrónicos): 9Z Globant, Bestia, Isurus, Kru, Leviatán, ShindeN
  • Jugador de Esports: Luken , Try , Josedeodo , K1ng, Nicolas99fc, Lulitenz
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di LeoBrenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados