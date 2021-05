Presidente de Independiente Santa Fe: "River es un equipo consentido por Conmebol"

El partido que en principio debía jugarse este miércoles, ahora tendrá que disputarse en Paraguay, ya que en Colombia no hay garantías para jugar por la situación social que se vive, pero el presidente Méndez dejó claro que solicitaron el cambio de localía o jugar en Ecuador, pero Conmebol no aceptó.

image.png Comunicado de Conmebol sobre el partido Independiente Santa Fe River

"Se lo propuse al presidente de la Federación, pero Conmebol no lo admitió. Saben que River es un equipo importante, consentido por Conmebol. Teníamos una desventaja también. Es un equipo querido. No lo pueden negar. Es consentido. Uno puede entrar a discutir de que es un equipo grande de Sudamérica y, por lo tanto, hay que respetarlo", declaró el presidente del equipo de Colombia.

El dirigente fue cuestionado por su frase sobre el equipo Millonario en la que sentenció que es "consentido por Conmebol", pero dejó claro que nunca dijo que River se aprovechó de la situación, pero que hay equipos a nivel continental y local que tienen mayor importancia.

"Se propuso (cambiar localía), River no tenía ninguna obligación, Conmebol aceptó la posición de River y por eso no hubo cambio de localía. Hay que estar en la realidad. No quiero generar polémica, simplemente estoy diciendo que usted habla en el mundo de River o Boca son equipos importantes. Hay equipos que tienen un poder más que otros, no solo en Conmebol, en AFA, en Colombia. Nunca lo he dicho (respecto a que River se habría aprovechado de la situación)", concluyó Méndez.

