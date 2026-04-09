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Ander Herrera chicaneó a River: "En su cancha ha habido influencers y tiktokers"

El futbolista de Boca destacó la hinchada del Xeneize por sobre la del Millonario a diez días del Superclásico por el Torneo Apertura en el mismísimo Monumental.

Ander Herrera chicaneó a la hinchada de River a diez días del Superclásico por el Torneo Apertura en el mismísimo Monumental. El futbolista de Boca marcó diferencias entre las hinchadas del Xeneize y el Millonario, destacando la de su club por encima de la de su eterno rival.

"Aquí hay mucho pique con River porque ha habido influencers y tiktokers en su cancha. Los hinchas de Boca los cargan con eso porque aquí se respeta mucho al hincha de toda la vida", contó Ander en diálogo con El Boro. "Acá el abuelo va con su hijo o su nieto sin perder el tiempo con el teléfono, eso crea una esencia de fútbol de verdad, el que a mí me gusta", sentenció el español.

El volante aprovechó para hablar de su fanatismo por el Xeneize, algo que cuenta de manera habitual desde hace años, cuando su llegada al club era solo una posibilidad: "Ya hace un año y medio que estoy en La Boca, es una experiencia muy bonita, la pasión que se vive es única. Respeto a los futbolistas que al final de su carrera se van a Oriente priorizando temas económicos, pero yo priorizo la pasión".

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Alejado de las lesiones que lo afectaron desde que llegó al cuadro azul y oro, el futbolista con pasado en el París Saint Germain y Manchester United jugó 20 minutos en el triunfo de su equipo frente a la Universidad Católica en el debut en la Copa Libertadores y dejó una foto viral en la que parece estar golpeando a Juan Ignacio Díaz, futbolista rival. "Parece piña pero juro que no lo es. Solo intentaba sacármelo de encima", explicó.

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