Ander Herrera chicaneó a River: "En su cancha ha habido influencers y tiktokers"

"Aquí hay mucho pique con River porque ha habido influencers y tiktokers en su cancha. Los hinchas de Boca los cargan con eso porque aquí se respeta mucho al hincha de toda la vida", contó Ander en diálogo con El Boro. "Acá el abuelo va con su hijo o su nieto sin perder el tiempo con el teléfono, eso crea una esencia de fútbol de verdad, el que a mí me gusta", sentenció el español.