Con un jugador menos, River se llevó un punto de su visita a Blooming

El equipo de Eduardo Coudet empató 1 a 1 con el Celeste en Bolivia y se llevó un puntazo en su estreno en la Copa Sudamericana después de sufrir una roja tempranera de Lucas Martínez Quarta.
River se llevó un punto de su visita a Blooming por la primera fecha de grupos de la Copa Sudamericana pese a disputar todo el partido con un jugador menos al sufrir la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los cinco minutos de juego por derribar a Bayron Garcés cuando se iba mano a mano con Santiago Beltrán.
El equipo de Coudet siguió manteniendo una postura ofensiva más allá de algún recaudo y logró abrir el marcador: Sebastián Driussi, a los 35 minutos, mandó el balón a la red con un remate de primera apareciendo por detrás de la defensa tras un centro desde la derecha de Fabricio Bustos después de una habilitación de Facundo Colidio.
River realizó un gran primer tiempo, consiguiendo la ventaja en el marcador y sufriendo poco gracias a su orden defensivo. Santiago Beltrán no tuvo trabajo en esos primeros 45 minutos de juego. Y, además, Fabricio Bustos estuvo cerca del 2-0 con un remate al primer palo que despejó Braulio Uraezaña.
Sin embargo, River no pudo mantener la solidez defensiva y la intensidad de la primera etapa y sufrió mucho en el complemento. De hecho, Anthony Vásquez puso el 1-1 para Blooming a los siete minutos de juego, después de un pase al medio de Moisés Villarroel que ni Santiago Beltrán ni Lautaro Rivero desviar para que no le llegue al futbolista.
Tras conseguir el empate, Blooming fue superior a River y estuvo a nada de conseguir la victoria sobre el final: Santiago Beltrán se quedó con un pase en el área chica para apagar un ataque super peligroso. Fue 1-1 en Bolivia y repartieron puntos.
Ahora, River buscará vencer a Carabobo en el Monumental para sumar de a tres y hacer valer este punto de visitante de cara a un grupo que también integra Bragantino y que buscará terminar primero para avanzar a los octavos de final y no tener -en caso de finalizar segundo- que jugar un Repechaje con un tercero de los grupos de Libertadores.
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