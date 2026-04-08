Con un jugador menos, River se llevó un punto de su visita a Blooming

Tras conseguir el empate, Blooming fue superior a River y estuvo a nada de conseguir la victoria sobre el final: Santiago Beltrán se quedó con un pase en el área chica para apagar un ataque super peligroso. Fue 1-1 en Bolivia y repartieron puntos.

Ahora, River buscará vencer a Carabobo en el Monumental para sumar de a tres y hacer valer este punto de visitante de cara a un grupo que también integra Bragantino y que buscará terminar primero para avanzar a los octavos de final y no tener -en caso de finalizar segundo- que jugar un Repechaje con un tercero de los grupos de Libertadores.