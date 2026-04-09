Eduardo Coudet: "Nos llevamos un punto valioso teniendo en cuenta la expulsión"

Por otro lado, Coudet también fue consultado sobre la falta de minutos de Kendry Páez, quien volvió a quedar en el banco. Así lo explicó: “No pasa nada, traté de buscar más juego y sostener desde la parte física. Normalmente cuando el equipo engrana un poco me gusta jugar con dos delanteros y tener presencia en el área"

"No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar. Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”, agregó el DT.