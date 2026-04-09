Eduardo Coudet: "Nos llevamos un punto valioso teniendo en cuenta la expulsión"

El entrenador del Millonario aseguró que "no me voy conforme al empatar" tras el 1 a 1 de River con Blooming en Bolivia pero que hay que destacar el resultado "en un partido tan accidentado".
River empató 1 a 1 con Blooming en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana siendo un resultado agridulce, debido a la obligación de ganar pero a la vez la expulsión de Lucas Martínez Quarta que sufrió a los cinco minutos. "Nos llevamos un punto valioso en un partido accidentado", valoró Eduardo Coudet en conferencia de prensa.
“Modifica absolutamente todo una expulsión rápida, donde hay que reacomodarse. Partido muy trabado, difícil, un campo de juego difícil en cuanto al césped, la realidad es esa. A partir de la expulsión tan rápida, se modifica el 100 por ciento de la planeación. Nos llevamos el punto como lo más valioso", resumió Coudet.
Luego, el entrenador explicó sus cambios en Bolivia: “El de Germán (Pezzella) ingresó por la expulsión del Chino (Martínez Quarta), después Seba (Driussi) salió porque se torció el tobillo en una jugada y con la entrada de Cachete (Montiel), porque tiene mejor juego aéreo y estaban cruzando de izquierda a derecha, y obviamente para Fabricio (Bustos) no es su fuerte el juego aéreo. Después, la entrada de Juan Cruz fue para reforzar aquel costado”.
Consultado por la seguidilla de partidos y la posible necesidad de rotar el plantel, Coudet subrayó la obligación de “ver cómo están todos, recuperar gente”. Y detalló: “Vamos intentando sostener cosas, pero también cuando se te van cayendo jugadores como hoy. Estuvo muy complicado para jugar el campo, no son excusas, tenemos que adaptarnos, pero disputarlo con uno menos prácticamente desde el inicio es difícil”.
Por otro lado, Coudet también fue consultado sobre la falta de minutos de Kendry Páez, quien volvió a quedar en el banco. Así lo explicó: “No pasa nada, traté de buscar más juego y sostener desde la parte física. Normalmente cuando el equipo engrana un poco me gusta jugar con dos delanteros y tener presencia en el área"
"No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta, ya lo vamos a necesitar. Hoy necesitábamos de un Juan Cruz de ocho más clásico, pero Kendry no deja de tener 18 años. Son muy jovencitos y tenemos que trabajar, son buenos jugadores y vamos a necesitar de todos en la seguidilla”, agregó el DT.
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