Quedará en la historia de la NBA: Bam Adebayo hizo 83 puntos en un partido y superó la marca de Kobe Bryant

La magnitud de la actuación también lo llevó a batir el récord histórico de anotación de la franquicia, que pertenecía a LeBron James con 61 puntos en 2014. Además, dejó atrás otras grandes actuaciones recientes como los 73 puntos de Luka Doni, consolidando una de las exhibiciones ofensivas más impactantes de la era moderna de la liga.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, decidió retirar a su figura cuando restaba poco más de un minuto para el final del partido. El estadio se puso de pie para despedirlo mientras recibía el abrazo de sus compañeros.

Tras el encuentro, Adebayo agradeció emocionado el apoyo del público y de su entorno. “Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia”, expresó el pívot, que vivió la noche histórica acompañado por su madre y su pareja, la estrella de la WNBA A'ja Wilson.

69b0d43ef3d91.image La histórica actuación de Adebayo llegó en la victoria de Miami por 150-129 frente a Washington Wizards.

La jornada también marcó otro hito personal para el jugador. Ese mismo día superó los 10.000 puntos con la camiseta de Miami, un registro que dentro de la franquicia solo había alcanzado anteriormente Dwyane Wade.

Elegido en el Draft de 2017 tras su paso por la Universidad de Kentucky, Adebayo se consolidó con el paso de las temporadas como uno de los pívots más completos de la NBA. Su evolución ofensiva y su liderazgo lo convirtieron en una pieza central del Heat, que tras esta victoria quedó con récord de 37-29 y en zona de playoffs.