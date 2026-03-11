Quedará en la historia de la NBA: Bam Adebayo hizo 83 puntos en un partido y superó la marca de Kobe Bryant

El pívot de Miami Heat anotó 83 puntos ante Washington Wizards, superó la marca de Kobe Bryant y quedó solo detrás del récord absoluto de Wilt Chamberlain.
En una noche que quedará grabada en la historia del básquet, Bam Adebayo registró 83 puntos en la victoria de Miami Heat por 150-129 frente a Washington Wizards, firmando la segunda mayor anotación individual en un partido de la NBA.
La actuación del pívot de 28 años superó el mítico registro de 81 puntos de Kobe Bryant en 2006 y quedó únicamente por detrás del récord absoluto de 100 puntos que logró Wilt Chamberlain en 1962, una de las marcas más emblemáticas de la historia del deporte.
Adebayo dominó el partido desde el inicio. Anotó 31 puntos en el primer cuarto, llegó a 43 al descanso y ya acumulaba 62 al finalizar el tercer período, cifras que reflejan el ritmo demoledor que mantuvo durante toda la noche en el Kaseya Center.
Su planilla estadística fue extraordinaria. El capitán del Heat terminó con 20 de 43 tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 tiros libres, estableciendo además nuevas marcas históricas desde la línea de libres en un solo encuentro. El volumen de lanzamientos superó el récord previo de 39 intentos que ostentaba Dwight Howard, mientras que los aciertos también fijaron un nuevo registro.
La magnitud de la actuación también lo llevó a batir el récord histórico de anotación de la franquicia, que pertenecía a LeBron James con 61 puntos en 2014. Además, dejó atrás otras grandes actuaciones recientes como los 73 puntos de Luka Doni, consolidando una de las exhibiciones ofensivas más impactantes de la era moderna de la liga.
El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, decidió retirar a su figura cuando restaba poco más de un minuto para el final del partido. El estadio se puso de pie para despedirlo mientras recibía el abrazo de sus compañeros.
Tras el encuentro, Adebayo agradeció emocionado el apoyo del público y de su entorno. “Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia”, expresó el pívot, que vivió la noche histórica acompañado por su madre y su pareja, la estrella de la WNBA A'ja Wilson.
La jornada también marcó otro hito personal para el jugador. Ese mismo día superó los 10.000 puntos con la camiseta de Miami, un registro que dentro de la franquicia solo había alcanzado anteriormente Dwyane Wade.
Elegido en el Draft de 2017 tras su paso por la Universidad de Kentucky, Adebayo se consolidó con el paso de las temporadas como uno de los pívots más completos de la NBA. Su evolución ofensiva y su liderazgo lo convirtieron en una pieza central del Heat, que tras esta victoria quedó con récord de 37-29 y en zona de playoffs.
