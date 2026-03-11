Agenda cargada de futbol para hoy: Champions, Concacaf y Libertadores

Hoy 11 de marzo no solo hay fecha del Torneo Apertura, habrá competencias de primer nivel por doquier. Mirá la agenda del día y dónde se pueden ver los partidos.
Así es la agenda del día de hoy, con muchas competencias internacionales. A a nivel europeo, la Champions League tendrá una jornada cargada con encuentros de mucho alcance, entre ellos Real Madrid ante Manchester City y Paris Saint-Germain contra Chelsea.
Además, la noche sudamericana ofrecerá actividad en la Copa Libertadores, para ver quiénes son los últimos clasificados a la fase de grupos de este torneo.
Mientras que en Norteamérica también habrá partidos por la Concacaf Copa de Campeones, completando un día repleto de fútbol para seguir por TV.
14.45: Bayer Leverkusen vs. Arsenal | ESPN y Disney+ Premium
17.00: Real Madrid vs. Manchester City | Fox Sports y Disney+ Premium
17.00: Bodo Glimt vs. Sporting CP | Fox Sports y Disney+ Premium
17.00: Paris Saint Germain vs. Chelsea | ESPN y Disney+ Premium
19.00: Sporting Cristal vs. Carabobo FC | Fox Sports y Disney+ Premium
21.30: Deportes Tolima vs. O'Higginis | Fox Sports y Disney+ Premium
20.30: Nashville SC vs. Inter Miami | Disney+ Premium
22.30: Los Angeles Galaxy vs. Mount Pleasant | Disney+ Premium
00.30: San Diego FC vs. Toluca | Disney+ Premium
comentar