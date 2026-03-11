Fútbol |

Agenda cargada de futbol para hoy: Champions, Concacaf y Libertadores

Hoy 11 de marzo no solo hay fecha del Torneo Apertura, habrá competencias de primer nivel por doquier. Mirá la agenda del día y dónde se pueden ver los partidos.

Así es la agenda del día de hoy, con muchas competencias internacionales. A a nivel europeo, la Champions League tendrá una jornada cargada con encuentros de mucho alcance, entre ellos Real Madrid ante Manchester City y Paris Saint-Germain contra Chelsea.

Además, la noche sudamericana ofrecerá actividad en la Copa Libertadores, para ver quiénes son los últimos clasificados a la fase de grupos de este torneo.

Mientras que en Norteamérica también habrá partidos por la Concacaf Copa de Campeones, completando un día repleto de fútbol para seguir por TV.

CHAMPIONS LEAGUE

14.45: Bayer Leverkusen vs. Arsenal | ESPN y Disney+ Premium

17.00: Real Madrid vs. Manchester City | Fox Sports y Disney+ Premium

17.00: Bodo Glimt vs. Sporting CP | Fox Sports y Disney+ Premium

17.00: Paris Saint Germain vs. Chelsea | ESPN y Disney+ Premium

champions
Copa de Campeones de Europa.

ADEMÁS: El Liverpool de Mac Allister cayó con Galatasaray e irá por la remontada en Anfield

COPA LIBERTADORES

19.00: Sporting Cristal vs. Carabobo FC | Fox Sports y Disney+ Premium

21.30: Deportes Tolima vs. O'Higginis | Fox Sports y Disney+ Premium

copa-libertadores-trofeo_640x640
Copa Libertadores de América.

CONCACAF COPA DE CAMPEONES

20.30: Nashville SC vs. Inter Miami | Disney+ Premium

22.30: Los Angeles Galaxy vs. Mount Pleasant | Disney+ Premium

00.30: San Diego FC vs. Toluca | Disney+ Premium

concacaf
Copa de Campeones Concacaf.

