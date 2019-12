En un principio, la situación parecía un premio: luego de haber finalizado en el noveno espacio en la competencia matutina, en lo que significaba quedar como primera suplente para la grilla decisiva, una de las ocho clasificadas se bajó de la definición, y el cupo lo tomó la deportista de la región, que no lo desaprovechó y arribó al podio, con un nivel superlativo.

"Mi familia se emocionó un montón, estaba mi mamá y mi hermana mirándome por Internet y no lo podían creer, más porque tenía rivales que nadan muy fuerte", señaló la nadadora en declaraciones a POPULAR, y además contó: "Un amigo y un ex profesor vinieron a verme y me felicitaron".

ADEMÁS:

El Indio Gómez tendrá su gran homenaje en el Centenario

Por otro lado, Meza ya apuntó a las diferentes competencias que tendrá en el próximo año, con la intención de elevar la vara y continuar en crecimiento. "Hace mucho que no tenía un torneo así de importante y que me haya ido bien me motivó mucho para el año que viene", reconoció la atleta.

Por lo pronto, comentó que si bien no tiene muchas presentaciones confirmadas, en su itinerario figura el Nacional de mayores que será en mayo y en agosto un torneo programado para su categoría, cadetes.

"Tengo el presentimiento de que se viene un año mucho mejor que éste que pasé", remarcó la joven del Cervecero, quien finalizó: "Espero seguir bajando mis marcas y seguir participando de torneos nacionales, voy a prepararme para competir en otro estilo también y hacerlo de la mejor manera".