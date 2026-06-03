Estos son los jugadores que están en el álbum de figuritas pero que no irán al mundial

El álbum las figuritas se imprimieron antes de que comiencen a definirse las listas de convocados. Éstos son los que se quedaron afuera.
Quizá por bajo rendimiento, quizá porque se lesionaron, la cuestión es que muchos jugadores que son o pintan como estrellas, al final no forman parte de las delegaciones que representarán a los 48 países que disputarán el próximo mundial.
Pero el famoso álbum de figuritas de Panini, ese que despierta pasión en chico y en algunos grandulones, ya estaba impreso de antes. Estos son los jugadores que tienen su "figu", pero que no se calzarán la casaca de su selección en la cita de 2026. Igual, cuando dentro de unos cuantos años, sus nietos los vean en el "viejo" álbum de 2026, creerán que lo jugaron...
Franco Mastantuono (Argentina) – Mediocampista ofensivo de Real Madrid. No fue convocado por Lionel Scaloni tras una temporada con poca continuidad y rendimiento por debajo de las expectativas.
Cole Palmer (Inglaterra) – Volante ofensivo de Chelsea. Thomas Tuchel lo dejó afuera por su floja temporada y porque perdió terreno en la consideración táctica del seleccionado.
Estêvão Willian (Brasil) – Extremo de Chelsea. Se perdió el Mundial por una lesión muscular en los isquiotibiales.
Jeremie Frimpong (Países Bajos) – Lateral derecho de Liverpool. Es una ausencia destacada según algunos análisis de jugadores excluidos, aunque su situación fue principalmente una decisión técnica.
Robin Le Normand (España) – Defensor central de Atlético de Madrid. No aparece entre las bajas más relevantes ni entre los lesionados destacados; conviene verificar específicamente si lo vas a incluir en una nota de ausentes.
Serge Gnabry (Alemania) – Extremo de Bayern Múnich. Quedó afuera por una lesión en los aductores sufrida antes del torneo.
Eduardo Camavinga (Francia) – Mediocampista de Real Madrid. Fue una de las sorpresas de la lista de Didier Deschamps, que decidió no incluirlo en la convocatoria final.
Nahitan Nández (Uruguay) – Volante de Al-Qadsiah (Arabia Saudita). Marcelo Bielsa lo dejó fuera de la nómina definitiva. Reuters lo menciona como una de las grandes ausencias uruguayas.
Dejan Kulusevski (Suecia) – Extremo de Tottenham Hotspur. Se perdió el Mundial por lesión.
Hugo Ekitike (Francia) – Delantero de Liverpool. Quedó afuera por una lesión en el tendón de Aquiles.
Loïs Openda (Bélgica) – Delantero de RB Leipzig. No fue incluido en la convocatoria final por decisión técnica.
Phil Foden (Inglaterra) – Mediapunta de Manchester City. Tuchel lo excluyó por cuestiones tácticas y por su bajo rendimiento durante la temporada.
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