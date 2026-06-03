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Estos son los jugadores que están en el álbum de figuritas pero que no irán al mundial

El álbum las figuritas se imprimieron antes de que comiencen a definirse las listas de convocados. Éstos son los que se quedaron afuera.

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Phil Foden (Inglaterra) – Mediapunta de Manchester City. Tuchel lo excluyó por cuestiones tácticas y por su bajo rendimiento durante la temporada.

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