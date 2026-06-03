Estos son los jugadores que están en el álbum de figuritas pero que no irán al mundial

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Cole Palmer (Inglaterra) – Volante ofensivo de Chelsea. Thomas Tuchel lo dejó afuera por su floja temporada y porque perdió terreno en la consideración táctica del seleccionado.

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Estêvão Willian (Brasil) – Extremo de Chelsea. Se perdió el Mundial por una lesión muscular en los isquiotibiales.

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Jeremie Frimpong (Países Bajos) – Lateral derecho de Liverpool. Es una ausencia destacada según algunos análisis de jugadores excluidos, aunque su situación fue principalmente una decisión técnica.

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Robin Le Normand (España) – Defensor central de Atlético de Madrid. No aparece entre las bajas más relevantes ni entre los lesionados destacados; conviene verificar específicamente si lo vas a incluir en una nota de ausentes.

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Serge Gnabry (Alemania) – Extremo de Bayern Múnich. Quedó afuera por una lesión en los aductores sufrida antes del torneo.

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Eduardo Camavinga (Francia) – Mediocampista de Real Madrid. Fue una de las sorpresas de la lista de Didier Deschamps, que decidió no incluirlo en la convocatoria final.

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Nahitan Nández (Uruguay) – Volante de Al-Qadsiah (Arabia Saudita). Marcelo Bielsa lo dejó fuera de la nómina definitiva. Reuters lo menciona como una de las grandes ausencias uruguayas.

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Dejan Kulusevski (Suecia) – Extremo de Tottenham Hotspur. Se perdió el Mundial por lesión.

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Hugo Ekitike (Francia) – Delantero de Liverpool. Quedó afuera por una lesión en el tendón de Aquiles.

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Loïs Openda (Bélgica) – Delantero de RB Leipzig. No fue incluido en la convocatoria final por decisión técnica.

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Phil Foden (Inglaterra) – Mediapunta de Manchester City. Tuchel lo excluyó por cuestiones tácticas y por su bajo rendimiento durante la temporada.