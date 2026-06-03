La chicana de Barracas a Huracán con Rubén Darío Insúa tras el triunfo en la Copa Argentina: "Llegó tu papi"

El Guapo clasificó a octavos de final de la Copa Argentina gracias al triunfo por 1-0 con el Globo y no tardaron en llegar las cargadas que destacan el invicto del Gallego ante el club de Parque Patricios.

Barracas se llevó un triunfazo de Sarandí y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. Fue por 1-0, con un golazo de Damián Martínez que cayó como una bomba en el arco de Huracán. Otra victoria al bolsillo de Rubén Darío Insúa que estira su invicto como DT enfrentándose al Globo. Y claro, por su historia en San Lorenzo, las chicanas no tardaron en llegar.