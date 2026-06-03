La chicana de Barracas a Huracán con Rubén Darío Insúa tras el triunfo en la Copa Argentina: "Llegó tu papi"

El Guapo clasificó a octavos de final de la Copa Argentina gracias al triunfo por 1-0 con el Globo y no tardaron en llegar las cargadas que destacan el invicto del Gallego ante el club de Parque Patricios.
Barracas se llevó un triunfazo de Sarandí y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. Fue por 1-0, con un golazo de Damián Martínez que cayó como una bomba en el arco de Huracán. Otra victoria al bolsillo de Rubén Darío Insúa que estira su invicto como DT enfrentándose al Globo. Y claro, por su historia en San Lorenzo, las chicanas no tardaron en llegar.
En una secuencia de tres fotos, el Gallego lanza un beso a la tribuna. Un retrato tomado por el equipo ganador, que no tardó en usarlo en las redes sociales. "Llegó tu papi", escribieron en el posteo, en una clara burla al club de Parque Patricios.
La racha del Gallego ante Huracán es más que notable. No solo como DT de Barracas, sino en su paso al frente de San Lorenzo, club del que es ídolo absoluto. Esta clásica rivalidad fue utilizada por el Guapo a su favor para enaltecer la victoria y la clasificación.
Es que la efectividad del entrenador es más que notable. Desde que se enfrenta al Globo como entrenador, ganó o empató todos los partidos y aún no conoce la derrota. En su experiencia en la Argentina, se midió en 10 encuentros, como técnico del Ciclón (dos ciclos) y de Barracas, actualmente: cinco triunfos y cinco empates. Una más para el bolsillo.
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