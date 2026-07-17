Pablo Vojvoda, tras su debut como DT en Racing con goleada: "Hoy duermo tranquilo"

El gol de Maravilla Martínez para el 4-1 y liquidar el partido

¡ASÍ LO LIQUIDÓ MARAVILLA MARTÍNEZ!



Al delantero de Racing le quedó un rebote debajo del arco para liquidar el partido ante Defensa, poner el 4 a 1 y avanzar a los octavos de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/w9HICgbhd7 — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026

Por último, Vojvoda elogió el trabajo realizado por Gustavo Costas y dejó en claro que el desafío será sostener el nivel competitivo que alcanzó el club en los últimos años. "Los jugadores y el cuerpo técnico anterior fueron quienes marcaron el estándar de lo que representa Racing. Este es un club que tiene la obligación de pelear todo, siempre en los primeros puestos. Somos conscientes de la institución en la que estamos y de la exigencia que eso implica", concluyó.