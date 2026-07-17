Pablo Vojvoda, tras su debut como DT en Racing con goleada: "Hoy duermo tranquilo"

Tras iniciar su ciclo en La Academia con una victoria por 4 a 1 a Defensa por Copa Argentina, el entrenador destacó la actuación del equipo en conferencia de prensa.
Juan Pablo Vojvoda tuvo un estreno ideal como entrenador de Racing. La Academia goleó 4-1 a Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina, se clasificó a los octavos y dejó una buena imagen en el inicio del nuevo ciclo. Tras el encuentro, el DT se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, valoró la identidad que empezó a mostrar el equipo y aseguró que el resultado es un impulso para seguir trabajando.
"Las sensaciones son muy positivas. Es lo que transmite el equipo, lo que percibe la gente y también lo que sentimos tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Hicimos un muy buen primer tiempo, nos fuimos al descanso con una diferencia importante y, aunque en el segundo nos descontaron, el equipo reaccionó de inmediato, fue a buscar más y logró cerrar el partido rápidamente", analizó Vojvoda. Luego, entre risas, completó: "En términos generales fue una actuación correcta, aunque sabemos que todavía hay aspectos por mejorar. Hoy duermo tranquilo, ja".
El entrenador también se refirió a la rápida adaptación de los refuerzos que sumó Racing en este mercado de pases. En ese sentido, destacó el rendimiento de Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter y Nicolás Espino, quienes tuvieron sus primeros minutos con la camiseta de la Academia. "La verdad es que los veo bien, bastante enchufados y hoy todos entraron y rindieron bien", afirmó.
Por último, Vojvoda elogió el trabajo realizado por Gustavo Costas y dejó en claro que el desafío será sostener el nivel competitivo que alcanzó el club en los últimos años. "Los jugadores y el cuerpo técnico anterior fueron quienes marcaron el estándar de lo que representa Racing. Este es un club que tiene la obligación de pelear todo, siempre en los primeros puestos. Somos conscientes de la institución en la que estamos y de la exigencia que eso implica", concluyó.
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