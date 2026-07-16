Racing goleó a Defensa en el debut de Vojvoda y avanzó en la Copa Argentina

La Academia se impuso 4 a 1 ante el Halcón en los 16avos de final con goles de Miljevic, Rojo, Sosa y Martínez. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano de Córdoba.

Racing tuvo un estreno ideal en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda al vencer por 4-1 a Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina. La Academia mostró contundencia desde el inicio, construyó una amplia ventaja en el primer tiempo y terminó sellando una clasificación sin sobresaltos a los octavos de final, donde se medirá con Belgrano de Córdoba.