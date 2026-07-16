Racing goleó a Defensa en el debut de Vojvoda y avanzó en la Copa Argentina

La Academia se impuso 4 a 1 ante el Halcón en los 16avos de final con goles de Miljevic, Rojo, Sosa y Martínez. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano de Córdoba.
Racing tuvo un estreno ideal en el ciclo de Juan Pablo Vojvoda al vencer por 4-1 a Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina. La Academia mostró contundencia desde el inicio, construyó una amplia ventaja en el primer tiempo y terminó sellando una clasificación sin sobresaltos a los octavos de final, donde se medirá con Belgrano de Córdoba.
El equipo de Avellaneda abrió el marcador a los 3 minutos gracias a un golazo de Matko Miljevic que capturó la pelota en la medialuna tras una serie de rebotes y la clavó en el ángulo de primera. Marcos Rojo amplió la diferencia antes del descanso con un penal bien ejecutado de zurda con el pie abierto.
Defensa intentó reaccionar en el complemento con el descuento de Leandro Fernández, que definió de primera tras un centro rasante desde la izquierda de Máximo Rodríguez, pero Racing respondió rápidamente y puso el 3-1 para evitar cualquier intento de remontada a través de Santiago Sosa de cabeza.
A los 18' del segundo tiempo, Maravilla Martínez malogró un penal que fue contenido por el arquero, Lautaro Amadé, sin embargo, el goleador tendría su revancha a los 41': Duván Vergara enganchó dentro del área y un error defensivo le dejó servido el tanto al número 9 para poner el 4-1 definitivo.
Con este triunfo, Racing dio el primer paso de manera convincente en el segundo semestre y avanzó a los octavos de final del certamen federal. El rendimiento colectivo dejó señales positivas para el nuevo cuerpo técnico, que comenzó su ciclo con una victoria amplia y la clasificación a la siguiente ronda, donde lo espera Belgrano.
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