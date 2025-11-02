River enfrenta a Gimnasia en el Monumental: horario, TV y formaciones

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Esta derrota acrecentó la crisis en el Millonario, que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

Para este partido ante Gimnasia, Gallardo tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla, y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

A su vez, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha donde Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Nacho Fernández.

Por su parte, el equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El Lobo necesita sumar puntos para alejarse de la zona del descenso.

En el Monumental, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho para ocupar el lugar de Fabricio Corbalán, que será reemplazado por Juan Manuel Villalba, al tiempo que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/1984779404665634948&partner=&hide_thread=false Lista de convocados River



#TorneoBetano | Clausura 2025

Seguilo en vivo por ESPN Premium

Suscribite al Pack Fútbol.

https://t.co/g8hZiVBZ6h pic.twitter.com/Fj3ZgwhfsI — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) November 2, 2025

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.

Horario: 20.30

TV: ESPN Premium.